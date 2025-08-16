Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε μέσω Telegram και Twitter ότι σχεδιάζει να συναντήσει τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα, μετά τη χθεσινή σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν.

Μεταξύ άλλων, ο Ζελένσκι αναφέρει στην ανάρτησή του ότι είχε μια μακρά, ουσιαστική συζήτηση με τον Τραμπ, αρχικά κατ' ιδίαν και στη συνέχεια με τη συμμετοχή των Ευρωπαίων ηγετών. «Η τηλεφωνική επικοινωνία διήρκεσε περισσότερο από μιάμιση ώρα, συμπεριλαμβανομένης της περίπου μίας ώρας διμερούς συνομιλίας μας με τον Πρόεδρο Τραμπ».

«Η Ουκρανία επιβεβαιώνει την ετοιμότητά της να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη της ειρήνης. Ο Πρόεδρος Τραμπ ενημέρωσε για τη συνάντησή του με τον Ρώσο ηγέτη και τα κύρια σημεία της συζήτησής τους. Είναι σημαντικό ότι η δύναμη της Αμερικής έχει αντίκτυπο στην εξέλιξη της κατάστασης», σημείωσε ακόμη ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι υποστηρίζει «την πρόταση του Προέδρου Τραμπ για τριμερή συνάντηση μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ρωσίας. Η Ουκρανία τονίζει ότι τα βασικά ζητήματα μπορούν να συζητηθούν σε επίπεδο ηγετών και ότι η τριμερής μορφή είναι κατάλληλη για αυτό».

«Τη Δευτέρα, θα συναντηθώ με τον Πρόεδρο Τραμπ στην Ουάσιγκτον, για να συζητήσουμε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τερματισμό των σκοτωμών και του πολέμου. Είμαι ευγνώμων για την πρόσκληση», τονίζει χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Axios, ο Τραμπ φέρεται να είπε στον Ζελένσκι και στους ηγέτες του ΝΑΤΟ ότι ο Πούτιν δεν θέλει εκεχειρία αλλά προτιμά μια ολοκληρωμένη συμφωνία για το τέλος του πολέμου. «Νομίζω ότι μια γρήγορη ειρηνευτική συμφωνία είναι καλύτερη από μια κατάπαυση του πυρός», είπε ο Τραμπ στον Ζελένσκι σύμφωνα με τον ίδιο δημοσιογράφο του Axios.

Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ είχε μακρά επικοινωνία με τον Ζελένσκι - Μίλησε και με τους ηγέτες ΝΑΤΟ - ΕΕ

Λίγο νωρίτερα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ δήλωσε ότι ο Τραμπ είχε μακρά επικοινωνία με τον Ζελένσκι και ηγέτες του ΝΑΤΟ.

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ επέστρεψε στην Ουάσινγκτον μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης κορυφής με τον Ρώσο πρόεδρο.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της εξάωρης πτήσης επιστροφής στο τηλέφωνο. Μετά την τηλεφωνική συνομιλία του με τον Ζελένσκι, ο Τραμπ μίλησε και με τους ηγέτες του ΝΑΤΟ, πρόσθεσε η ίδια.

Κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Πούτιν, μετά τη δίωρη συνάντησή τους, ο Τραμπ είχε δεσμευτεί να πραγματοποιήσει τηλεφωνικές συνομιλίες τόσο με τον Ζελένσκι όσο και με αξιωματούχους του ΝΑΤΟ. «Φυσικά θα καλέσω τον Πρόεδρο Ζελένσκι και θα του μιλήσω για τη σημερινή συνάντηση», είχε δηλώσει ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

Στο μεταξύ, ο Τραμπ επικοινώνησε και με την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καθώς και με τους Ευρωπαίοςυ ηγέτες για να τους ενημερώσει για τις συζητήσεις τους με τον Πούτιν.

Ανακοίνωση γαλλικής προεδρίας για την επικοινωνία Τραμπ - Ευρωπαίων ηγετών

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ και Ευρωπαίους εταίρους σήμερα το πρωί, ανακοίνωσε σήμερα και η γαλλική προεδρία.

Η τηλεφωνική αυτή επικοινωνία διήρκεσε μια ώρα και σε αυτήν μετείχαν κι άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ και ο πρόεδρος της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι, όπως και ο γενικός γραμματέας του NATO Μαρκ Ρούτε, προστίθεται στην ανακοίνωση.

