Ο κόσμος είναι πιο ασφαλής μετά τη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, δήλωσε το Σάββατο ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν.

«Για χρόνια, παρακολουθούσαμε τις δύο μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις να καταργούν το πλαίσιο συνεργασίας τους και να ανταλλάσσουν μηνύματα», έγραψε ο Όρμπαν στο Facebook. «Τώρα αυτό τελείωσε. Ο κόσμος είναι πιο ασφαλής σήμερα από ό,τι ήταν χθες».

