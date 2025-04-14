Μόλις 11 λεπτά διήρκησε το ταξίδι στο διάστημα για τη μνηστή του Τζεφ Μπέζος, Λόρεν Σάντσεζ, τη διάσημη τραγουδίστριας Κέιτι Πέρι και για τις ακόμα 4 φίλες με τον πύραυλο της Blue Origin.Μόλις η κάψουλα προσγειώθηκε τις περίμενε ο Τζεφ Μπέζος για να τις υποδεχτεί ενώ η Κέιτι Πέρι φίλησε το χώμα.

Μόλις βγήκαν από την κάψουλα οι γυναίκες μίλησαν για τη μοναδική αυτή εμπειρία τους. Η Λόρεν Σάντσεζ δήλωσε:«είμαστε όλες συνδεδεμένες» και τώρα θέλει απλώς να αγκαλιάσω τους πάντες και να τους πω «είμαστε όλοι μαζί σε αυτό».

«Ήταν ένα συναίσθημα χαράς και συντροφικότητας. Αίσθημα ευγνωμοσύνης. Ένα αίσθημα "το κάνουμε κι αυτό".»

«Δεν ξέρω καν πώς θα με αλλάξει αυτό» κατέληξε.

Λίγο πριν την απογείωση της κάψουλας οι 6 γυναίκες μπαίνουν στον πύραυλο

Τόσο η προσγείωση του πυραύλου όσο και η απογείωση ήταν άψογες. Καθώς ο πύραυλος New Shepard σε σχήμα τσαγιού προσγειώθηκε, οι θεατές ξέσπασαν σε χειροκροτήματα με τις 6 γυναίκες να είναι καλά στην υγεία τους.

«Ήταν η πιο απίστευτη εμπειρία ζωής να βρίσκομαι εκεί ψηλά και να βλέπω τόσο απέραντο σκοτάδι στο διάστημα και να κοιτάζω από ψηλά τον πλανήτη μας. Το φεγγάρι ήταν τόσο όμορφο και ένιωθα ότι ήταν ένα ξεχωριστό δώρο μόνο για μένα. Ελπίζω μόνο αυτού του είδους οι εμπειρίες να ανοίξουν τον δρόμο για όλους ώστε να μπορέσουν να το κάνουν αυτό» είπε η πολιτική ακτιβίστρια Αμάντα Νγκουγιέν.

Κατά την προσγείωση της κάψουλας και πάλι στη Γη

Εκτός από την Σάντσεζ και την Κέιτι Πέρι στη διαστημική βόλτα συμμετείχαν η πρώην επιστήμονας πυραύλων της NASA, Αΐσα Μπόου, η πολιτική ακτιβίστρια Αμάντα Νγκουγιέν, η παρουσιάστρια Γκέιλ Κινγκ και η παραγωγός ταινιών Κερριάν Φλιν. Οι γυναίκες ταξίδεψαν 100 χιλιόμετρα πάνω από τη Γη – στα όρια του διαστήματος, όπως ορίζεται διεθνώς.

«Για μένα, είναι μια τέτοια υπενθύμιση ότι πρέπει να γινόμαστε καλύτεροι, ως άνθρωποι. Αν όλοι μπορούσαν να ζήσουν την ηρεμία που είχαμε εκεί ψηλά και την καλοσύνη… δεν θα το ξεχάσω ποτέ, ποτέ» είπε η παρουσιάστρια Γκέιλ Κινγκ μιλώντας για τη μοναδική αυτή εμπειρία που έζησε. Η Κίνγκ αποκάλυψε επίσης ότι καθώς πλησίαζαν και πάλι τη Γη η Κέιτι Πέρι τραγουδούσε το «What a Wonderful World».

Τον λόγο στη συνέχεια πήρε η Κέιτι Πέρι. «Νιώθω εξαιρετικά συνδεδεμένη με την αγάπη» λέγοντας ότι η εμπειρία της έδειξε πόση αγάπη κρύβει μέσα της, προσθέτοντας ότι δεν μπορείς να ξέρεις πόσο σε αγαπούν «μέχρι την ημέρα που θα ξεκινήσεις».

Μιλώντας για την κόρη της Νταίζη που παρακολουθούσε και γιατί είχε μαζί της ένα λουλούδι μαργαρίτας στην πτήση, είπε: «Οι μαργαρίτες είναι κοινά λουλούδια, αλλά αναπτύσσονται σε οποιαδήποτε κατάσταση. Αναπτύσσονται μέσα από τσιμέντο, ρωγμές, τοίχους. Είναι ανθεκτικές, δυνατές, είναι παντού. Τα λουλούδια, για μένα, είναι το χαμόγελο του Θεού, αλλά είναι επίσης μια υπενθύμιση της όμορφης Γης μας. Η όμορφη μαγεία είναι παντού, παντού γύρω μας, ακόμα και σε μια απλή μαργαρίτα».

Η σημερινή εμπειρία είναι η δεύτερη καλύτερη μετά από το να είσαι μητέρα, τόνισε. Ερωτηθείσα για το αν θα έγραφε ένα τραγούδι για την εμπειρία αυτή απάντησε: «Α σίγουρα, 100%».

Λίγο πριν την απογείωση ο Τζεφ Μπέζος έστειλε μήνυμα στην αγαπημένη του Λόρεν Σάντσεζ λέγοντάς της ότι θα είναι «η πιο εκπληκτική, πιο βαθιά εμπειρία. Είμαι τόσο ενθουσιασμένος για σένα, δεν θέλω να κατέβω. Θέλω να πάω μαζί σου.

Όταν επιστρέψεις, ανυπομονώ να ακούσω πώς σε άλλαξε. Σας αγαπώ όλους. «Αντίο και καλή επιτυχία»!

