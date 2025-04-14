Οι πληθυσμοί που πλήττονται από ανθρωπιστικές κρίσεις στη μείζονα περιοχή του Κέρατος της Αφρικής και στη Δυτική και Κεντρική Αφρική θα λάβουν ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 258 εκατ. ευρώ από την Επιτροπή για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών τους.

Στο Κέρας της Αφρικής, 107,5 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς της περιοχής που πλήττονται από συγκρούσεις και φυσικές καταστροφές, αναγκαστικούς εκτοπισμούς, επισιτιστική και διατροφική ανασφάλεια και ανεπαρκή πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες. Σχεδόν 70 εκατομμύρια άνθρωποι στο Κέρας της Αφρικής, πάνω από το ένα πέμπτο των ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη παγκοσμίως, χρειάζονται επειγόντως ανθρωπιστική βοήθεια. Κύριες αιτίες των ανθρωπιστικών αναγκών παραμένουν οι συγκρούσεις και οι φυσικές καταστροφές. Η σύγκρουση στο Σουδάν ευθύνεται σε σημαντικό βαθμό για τις ανθρωπιστικές ανάγκες, τόσο στη χώρα όσο και στην ευρύτερη περιοχή.

Στη Δυτική και Κεντρική Αφρική, 150,6 εκατ. ευρώ θα στηρίξουν την ανθρωπιστική δράση σε χώρες που πλήττονται άμεσα από την ανασφάλεια και τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένων των παράκτιων χωρών της Δυτικής Αφρικής που έχουν ήδη πληγεί από την κρίση στο κεντρικό Σαχέλ. Η περιοχή της Δυτικής και Κεντρικής Αφρικής εξακολουθεί να πλήττεται από μεγάλες, σύνθετες και ως επί το πλείστον παρατεταμένες ανθρωπιστικές κρίσεις, ενώ το κεντρικό Σαχέλ και η περιοχή της λίμνης Τσαντ αποτελούν το επίκεντρο των συγκρούσεων.

Τα κονδύλια θα συμβάλουν κυρίως στην επισιτιστική βοήθεια και τα μέσα διαβίωσης, στη διατροφή, στην υγειονομική περίθαλψη, στο νερό, στην υγιεινή, καθώς και στην εκπαίδευση. Έτσι, το 2025, η συνολική ανθρωπιστική δράση της ΕΕ στην Αφρική θα ανέλθει σε 750 εκατ. ευρώ.

Λένα Φλυτζάνη

Πηγή: skai.gr

