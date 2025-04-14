Σφοδρή κριτική κατά του Αμερικανού αντιπροέδρου, Τζέι Ντι Βανς, εξαπέλυσε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον οποίο κατηγόρησε ότι «με κάποιον τρόπο δικαιολογεί» τη βάναυση ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Πρόκειται για την πρώτη φορά μετά την έντονη αντιπαράθεσή τους στο Οβάλ Γραφείο τον περασμένο Φεβρουάριο που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιτίθεται προσωπικά στον Βανς, ασκώντας του απευθείας κριτική.

Μιλώντας στην αμερικανική εκπομπή 60 Minutes του CBS, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι ορισμένοι αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης πέφτουν θύματα ρωσικής παραπληροφόρησης και προωθούν μια «παραποιημένη πραγματικότητα» σχετικά με το ποιος ξεκίνησε τον πόλεμο.

«Πιστεύω, δυστυχώς, ότι το ρωσικό αφήγημα κυριαρχεί στις ΗΠΑ. Αυτό αποδεικνύει την τεράστια επιρροή της ρωσικής πολιτικής πληροφόρησης στην Αμερική, στην αμερικανική πολιτική και στους Αμερικανούς πολιτικούς».

Ο Ζελένσκι κατηγόρησε τον Βανς ότι «κατά κάποιον τρόπο δικαιολογεί τις ενέργειες του Πούτιν».

«Προσπάθησα να του εξηγήσω: Δεν μπορείς να ψάχνεις τη μέση οδό. Υπάρχει ο επιτιθέμενος και υπάρχει το θύμα. Οι Ρώσοι είναι ο επιτιθέμενος, κι εμείς το θύμα», δήλωσε ο Ζελένσκι, αναφερόμενος στην τεταμένη συνομιλία τους στον Λευκό Οίκο τον Φεβρουάριο.

Κατά τη διάρκεια εκείνης της συνάντησης, ο Βανς χαρακτήρισε τον Ζελένσκι «ασεβή», επειδή υποστήριξε ότι η Μόσχα δεν θα σεβαστεί μια κατάπαυση του πυρός, που θα είχε επιτευχθεί μέσω διαπραγματεύσεων και τον επέπληξε για «έλλειψη ευγνωμοσύνης» όσον αφορά τη στήριξη που έχει λάβει από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όταν ο Ζελένσκι προσκάλεσε τον Βανς να επισκεφθεί την Ουκρανία για να δει ο ίδιος την καταστροφή που έχει προκαλέσει η Ρωσία, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος τον κατηγόρησε ότι πραγματοποιεί «περιοδείες προπαγάνδας» με όσους επισκέπτονται τη χώρα.





