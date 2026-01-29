Τουρκία: Αθωώθηκε δικηγόρος που κατηγορήθηκε για συμμετοχή στο «τρομοκρατικό» PKK

Δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης στην Τουρκία αθώωσε σήμερα, λόγω έλλειψης επαρκών αποδείξεων, έναν δικηγόρο, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου της πόλης, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για «συμμετοχή σε ένοπλη τρομοκρατική οργάνωση», δηλαδή στο εκτός νόμου Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK).

«Η έρευνα σε βάρος του Φεράτ Επεζντεμίρ κατέληξε στην απαλλαγή του» είπε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, Ιμπραήμ Καμπόγλου, αφού ανακοινώθηκε η ετυμηγορία του δικαστηρίου, σύμφωνα με το ιδιωτικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Anka.

Στις 9 Ιανουαρίου ο ίδιος ο Καμπόγλου και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου –μεταξύ αυτών και ο Επεζντεμίρ– αθωώθηκαν για τις κατηγορίες της «τρομοκρατικής προπαγάνδας» και «διάδοσης ψευδών πληροφοριών».

Ο Επεζντεμίρ συνελήφθη στις 23 Ιανουαρίου 2025, αφού επέστρεψε από μια αποστολή στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στο Στρασβουργο, και φυλακίστηκε με την κατηγορία ότι είναι μέλος του PKK και έκανε προπαγάνδα υπέρ της απαγορευμένης οργάνωσης. Αποφυλακίστηκε αφού παρέμεινε κρατούμενος επί 127 ημέρες.

Οι τουρκικές αρχές τον κατηγορούσαν κυρίως ότι είχε αναλάβει ευθύνες στους κόλπους μιας δομής που συνδέεται, όπως λένε, με το PKK, καθώς και ότι συμμετείχε σε μια ομάδα επικοινωνίας στο WhatsApp, που δημιουργήθηκε κατόπιν εντολής αυτής της δομής.

Την Τετάρτη, δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης καταδίκασε σε κάθειρξη άνω των 11 ετών τον Ραμαζάν Ντεμίρ, έναν από τους δικηγόρους του Κούρδου πολιτικού ηγέτη Σελαχατίν Ντεμιρτάς, μα την κατηγορία της «συμμετοχής σε τρομοκρατική οργάνωση» και «προπαγάνδα». Ο Ντεμιρτάς, ο πρώην συμπρόεδρος του κόμματος DEM, εκτίει ποινή κάθειρξης από το 2016 για «τρομοκρατία».

Ο πρόεδρος και τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου διώκονταν επειδή ζήτησαν τη διενέργεια έρευνας για τον θάνατο, στα τέλη του 2024, δύο Κούρδων Τούρκων δημοσιογράφων στη βόρεια Συρία. Οι δύο δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν σε μάχες κοντά στο Κομπάνι, όπου φιλοτουρκικές ομάδες συγκρούονταν με Κούρδους μαχητές, τους οποίους η Άγκυρα θεωρεί «τρομοκράτες».

Το Κομπάνι, η πλειονότητα των κατοίκων του οποίου είναι Κούρδοι, έχει περικυκλωθεί από τον συριακό στρατό, ο οποίος επιδιώκει να θέσει υπό τον έλεγχό του την περιοχή. Η Δαμασκός έχει υπογράψει προσωρινή κατάπαυση του πυρός με τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, των οποίων ηγούνται οι Κούρδοι της Συρίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

