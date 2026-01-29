Στις 23 Ιανουαρίου, το άψυχο σώμα του 54χρονου Αλεξάτερ Αντάριτς ανακαλύφθηκε στην αυλή ενός ξενοδοχείου στο κέντρο του Μιλάνου. Η ιταλική αστυνομία διερευνά το ενδεχόμενο αυτοκτονίας, αλλά δεν αποκλείει την εμπλοκή τρίτων λόγω πολλών ασυνήθιστων λεπτομερειών.

Ανακαλύφθηκε ότι το δωμάτιο από το οποίο έπεσε ο Αντάριτς είχε εκμισθωθεί με διαφορετικό όνομα. Στο εσωτερικό βρέθηκαν αρκετά έγγραφα με τη φωτογραφία του, αλλά διαφορετικά προσωπικά στοιχεία.

Σύμφωνα με το προσωπικό του ξενοδοχείου, ο τραπεζίτης δεν ήταν μόνος στο δωμάτιο λίγο πριν τον θάνατό του. Ένας άγνωστος άνδρας εθεάθη στο παράθυρο μετά την πτώση στο κενό.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο Ουκρανός φτασε στην Ιταλία για επαγγελματικούς λόγους και αυτή τη στιγμή εξετάζουν τις επαφές και τις συναντήσεις του στο Μιλάνο. Εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο δολοφονίας.

O Αντάριτς είχε υπό την ιδιοκτησία του αρκετές τράπεζες στην Ουκρανία, οι οποίες αργότερα κηρύχθηκαν σε πτώχευση. Κατηγορήθηκε για υπεξαίρεση μεγάλων χρηματικών ποσών και καταζητούνταν στην Ουκρανία.

Ukrainian Banker Found Dead in Italy. Jumped — or Was Pushed?



A 54-year-old Ukrainian banker, Alexander Adarich, was found dead in the centre of Milan. The incident happened on January 23, but his identity was confirmed only now, according to MilanoToday.



His body was… pic.twitter.com/D3bHvcISRY — NEXTA (@nexta_tv) January 29, 2026

