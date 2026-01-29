Λογαριασμός
Νεκρός Ουκρανός τραπεζίτης στο Μιλάνο - Αυτοκτονία ή δολοφονία;

Ένας Ουκρανός τραπεζίτης έπεσε στο κενό από το παράθυρο ενός ξενοδοχείου στην Ιταλία. Ήταν «αυτοκτονία» ή μια μια δολοφονία; Τα στοιχεία

Ουκρανός

Στις 23 Ιανουαρίου, το άψυχο σώμα του 54χρονου Αλεξάτερ Αντάριτς ανακαλύφθηκε στην αυλή ενός ξενοδοχείου στο κέντρο του Μιλάνου. Η ιταλική αστυνομία διερευνά το ενδεχόμενο αυτοκτονίας, αλλά δεν αποκλείει την εμπλοκή τρίτων λόγω πολλών ασυνήθιστων λεπτομερειών.

Ανακαλύφθηκε ότι το δωμάτιο από το οποίο έπεσε ο Αντάριτς είχε εκμισθωθεί με διαφορετικό όνομα. Στο εσωτερικό βρέθηκαν αρκετά έγγραφα με τη φωτογραφία του, αλλά διαφορετικά προσωπικά στοιχεία.

Σύμφωνα με το προσωπικό του ξενοδοχείου, ο τραπεζίτης δεν ήταν μόνος στο δωμάτιο λίγο πριν τον θάνατό του. Ένας άγνωστος άνδρας εθεάθη στο παράθυρο μετά την πτώση στο κενό.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο Ουκρανός φτασε στην Ιταλία για επαγγελματικούς λόγους και αυτή τη στιγμή εξετάζουν τις επαφές και τις συναντήσεις του στο Μιλάνο. Εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο δολοφονίας. 

O Αντάριτς είχε υπό την ιδιοκτησία του αρκετές τράπεζες στην Ουκρανία, οι οποίες αργότερα κηρύχθηκαν σε πτώχευση. Κατηγορήθηκε για υπεξαίρεση μεγάλων χρηματικών ποσών και καταζητούνταν στην Ουκρανία.

