Σαγιάδα Θεσπρωτίας: Η θάλασσα «βγήκε» στον παραλιακό δρόμο – Δείτε βίντεο

Στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας, η θάλασσα πλημμύρισε τον παραλιακό δρόμο, δημιουργώντας προβλήματα στην κυκλοφορία. Βίντεο από το σημείο δείχνει αυτοκίνητο να δυσκολεύεται να κινηθεί λόγω της υψηλής στάθμης του νερού, με την κατάσταση να είναι επικίνδυνη για τους διερχόμενους οδηγούς. Αρχές και κάτοικοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

Πηγή: skai.gr

