Ο Ρεπουμπλικάνος νέος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κίνησε χθες Δευτέρα για δεύτερη φορά διαδικασία αποχώρησης των ΗΠΑ από τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα.

Ο νέος ένοικος του Λευκού Οίκου, διαβόητος αρνητής της κλιματικής αλλαγής, τήρησε τον λόγο του, υπογράφοντας ήδη τις πρώτες ώρες μετά την επιστροφή του στην εξουσία προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα κι επιστολή στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για τον σκοπό αυτό. Η απόφαση, με βαρύ συμβολισμό, αναμένεται να τεθεί σε ισχύ σ’ έναν χρόνο.

Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ, μερικές ώρες αφού ορκίστηκε πρόεδρος και ανέλαβε την εξουσία στις ΗΠΑ, υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο η χώρα του αποσύρεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Ο Ρεπουμπλικάνος κατηγόρησε τον ΠΟΥ ότι «μας εξαπάτησε», τονίζοντας πως η αμερικανική συμβολή στον διεθνή οργανισμό ήταν πολύ μεγαλύτερη από αυτή της Κίνας και προσάπτοντάς του κακοδιαχείριση της πανδημίας του νέου κορονοϊού και άλλων διεθνών κρίσεων δημόσιας υγείας.

Πηγή: skai.gr

