Ο αμερικανός νέος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε χθες Δευτέρα, πρώτη ημέρα της θητείας του, την απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν να αφαιρεθεί η Κούβα από τη μαύρη λίστα των κρατών που η Ουάσιγκτον ερίζει ότι υποστηρίζουν την «τρομοκρατία», που ανακοινώθηκε μερικές ημέρες νωρίτερα, στο πλαίσιο συμφωνίας Ουάσιγκτον-Αβάνας που προέβλεπε την αποφυλάκιση πολιτικών κρατουμένων.
Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο Ρεπουμπλικάνος υπέγραψε εκτελεστικό προεδρικό διάταγμα προς αυτό αμέσως μετά την ορκωμοσία του.
Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ αντέδρασε με οργή στην ανακοίνωση αυτή, κάνοντας λόγο μέσω X για πράξη «αλαζονείας και αψήφησης της αλήθειας».
Ο κ. Ντίας-Κανέλ θύμισε πως κατά την πρώτη θητεία του (2017-2021) ο κ. Τραμπ επέβαλε ακόμη αυστηρότερο αποκλεισμό στο νησί της Καραϊβικής, που προκάλεσε ελλείψεις αγαθών στην Κούβα κι αύξησε τον αριθμό των Κουβανών που μεταναστεύουν στις ΗΠΑ. Συμπλήρωσε πως η απόφαση του Ρεπουμπλικάνου δεν τον εκπλήσσει, κρίνοντας πως εννοεί να συνεχίσει τον «απάνθρωπο οικονομικό πόλεμο» εναντίον της χώρας του.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.