Ο αμερικανός νέος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε χθες Δευτέρα, πρώτη ημέρα της θητείας του, την απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν να αφαιρεθεί η Κούβα από τη μαύρη λίστα των κρατών που η Ουάσιγκτον ερίζει ότι υποστηρίζουν την «τρομοκρατία», που ανακοινώθηκε μερικές ημέρες νωρίτερα, στο πλαίσιο συμφωνίας Ουάσιγκτον-Αβάνας που προέβλεπε την αποφυλάκιση πολιτικών κρατουμένων.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο Ρεπουμπλικάνος υπέγραψε εκτελεστικό προεδρικό διάταγμα προς αυτό αμέσως μετά την ορκωμοσία του.

Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ αντέδρασε με οργή στην ανακοίνωση αυτή, κάνοντας λόγο μέσω X για πράξη «αλαζονείας και αψήφησης της αλήθειας».

Ο κ. Ντίας-Κανέλ θύμισε πως κατά την πρώτη θητεία του (2017-2021) ο κ. Τραμπ επέβαλε ακόμη αυστηρότερο αποκλεισμό στο νησί της Καραϊβικής, που προκάλεσε ελλείψεις αγαθών στην Κούβα κι αύξησε τον αριθμό των Κουβανών που μεταναστεύουν στις ΗΠΑ. Συμπλήρωσε πως η απόφαση του Ρεπουμπλικάνου δεν τον εκπλήσσει, κρίνοντας πως εννοεί να συνεχίσει τον «απάνθρωπο οικονομικό πόλεμο» εναντίον της χώρας του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.