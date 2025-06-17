Αντιδράσεις στη Γερμανία για την εκλογή της Αναλένα Μπέρμποκ ως πρόεδρος της ΓΣ του ΟΗΕ

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Αναλένα Μπέρμποκ (Πράσινοι) θα αποχωρήσει από το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο την 1η Ιουλίου, καθώς στις 9 Σεπτεμβρίου αναμένεται να αναλάβει ως πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με τον ιδιωτικό ειδησεογραφικό σταθμό n-tv, η νέα θέση της Μπέρμποκ έχει κυρίως εθιμοτυπικό χαρακτήρα και η αμοιβή που τη συνοδεύει ανέρχεται σε 13.000 ευρώ τον μήνα, εξαιρουμένων τυχόν επιπλέον παροχών. Όπως διευκρινίστηκε από το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών, είθισται η αμοιβή να καλύπτεται από τη χώρα προέλευσης του αξιωματούχου.

Η τοποθέτηση της Αναλένα Μπέρμποκ στη συγκεκριμένη θέση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και επικριτικά σχόλια στη Γερμανία, καθώς προκειμένου να την καταλάβει η πρώην υπουργός Εξωτερικών, η Γερμανία απέσυρε την τελευταία στιγμή την προηγούμενη υποψήφιά της, την έμπειρη διπλωμάτη Χέλγκα Σμιτ. Επιπλέον, σχολιαστές εκφράζουν επιφυλάξεις σχετικά με το εάν η Μπέρμποκ διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία, αλλά και την ψυχραιμία να διατηρεί τις πολιτικές ισορροπίες που απαιτεί η θέση.

