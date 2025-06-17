Η λειτουργία των διυλιστηρίων στη Χάιφα έχει διακοπεί

Ο ισραηλινός όμιλος Bazan ανακοίνωσε σήμερα ότι η λειτουργία των διυλιστηρίων του στη Χάιφα έχει διακοπεί μετά την χθεσινή ιρανική επίθεση που προκάλεσε σημαντικές ζημιές στον ατμοηλεκτρικό σταθμό και στοίχισε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους.

Σε ενημέρωση του Bazan Group προς το χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ, αναφέρεται ότι «ο σταθμός παραγωγής ενέργειας υπέστη σημαντικές ζημιές. Ως εκ τούτου, όλες οι εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων και θυγατρικών εταιρειών ανέστειλαν τη λειτουργία τους».

Ο όμιλος Bazan αναφέρει ότι καταβάλλει προσπάθειες από κοινού με την Ισραηλινή Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (IEC) για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στις εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων στη Χάιφα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.