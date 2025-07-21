Ούτε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ δεν φαίνεται να πιστεύει ότι οι οργισμένες και χαοτικές του προσπάθειες να σταματήσει τη νέα θύελλα γύρω από τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν θα έχουν αποτέλεσμα.

Σε ανάρτησή του το Σαββατοκύριακο στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι «τίποτα δεν θα είναι αρκετό» για να ικανοποιήσει αυτούς που – όπως ισχυρίζεται – είναι «αριστεροί και ταραχοποιοί» και υποδαυλίζουν τη φρενίτιδα.

Στην πραγματικότητα, όμως, η αναζωπύρωση της υπόθεσης οφείλεται στις αδέξιες προσπάθειες των συνεργατών του να διαλύσουν θεωρίες συνωμοσίας που οι ίδιοι ενίσχυσαν πριν τις εκλογές του 2024, αναφορικά με τον θάνατο του Έπσταϊν στη φυλακή και μια υποτιθέμενη λίστα πελατών από τον κόσμο των διασήμων.

Η ανάρτηση Τραμπ θέτει κρίσιμα ερωτήματα: Θα επιταχυνθεί η ίντριγκα από νέες αποκαλύψεις για τις σχέσεις του ίδιου με τον Έπσταϊν; Ή, μετά από δύο εβδομάδες εσωτερικών τριγμών, θα ενωθεί τελικά το κίνημα MAGA για να στηρίξει τον ηγέτη του, μετά και το δημοσίευμα της Wall Street Journal που εκείνος χαρακτήρισε «ψευδείς ειδήσεις»;

Απόπειρες αντιπερισπασμού και καταιγισμός αναρτήσεων

Ο Τραμπ προσπάθησε την Κυριακή να αλλάξει την ατζέντα, ζητώντας από την ομάδα NFL των Washington Commanders να επιστρέψει στο παλιό της όνομα «Redskins» και επιτιθέμενος σε αξιωματούχους της κυβέρνησης Ομπάμα για τα πορίσματα των μυστικών υπηρεσιών για τη ρωσική παρέμβαση στις εκλογές του 2016.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το CNN, το ζήτημα Έπσταϊν φαίνεται να έχει αποκτήσει δική του δυναμική, αντιστεκόμενο σε κάθε προσπάθεια αποπροσανατολισμού. Κι αυτό παρά το γεγονός ότι δεν αγγίζει άμεσα την καθημερινότητα των Αμερικανών, σε αντίθεση με τις ριζοσπαστικές πολιτικές του Τραμπ που έχουν επηρεάσει θεσμούς και οικονομία.

Τα σκάνδαλα που επιμένουν και δεν ξεφουσκώνουν συνήθως σηματοδοτούν κινδύνους για κάθε κυβέρνηση, ακόμη και για έναν πολιτικό με αντοχή όπως ο Τραμπ.

Μια αιτία της αντοχής του σκανδάλου είναι ότι ακουμπά στον σκληρό πυρήνα της φιλοσοφίας του κινήματος MAGA — την πεποίθηση ότι μια κρυφή ελίτ στις υπηρεσίες πληροφοριών και στην κυβέρνηση (το λεγόμενο «βαθύ κράτος») αποκρύπτει την αλήθεια για υποθέσεις όπως η εμπορία παιδιών. Όταν αξιωματούχοι του Τραμπ που καλλιέργησαν τέτοιες θεωρίες δήλωσαν τώρα πως «δεν υπάρχει τίποτα εκεί», αυτό φάνηκε να επιβεβαιώνει τις ανησυχίες των συνωμοσιολόγων.

Η αναστάτωση δεν κόπασε ούτε το Σαββατοκύριακο, υπονομεύοντας τις προσπάθειες Τραμπ να προβάλει την επιτυχία του εξαμήνου διακυβέρνησης του – περιόδου κατά την οποία αποδόμησε τμήματα του ομοσπονδιακού κράτους και επηρέασε ριζικά τον κοινωνικό ιστό.

Οι Δημοκρατικοί, βλέποντας ευκαιρία, ευθυγραμμίστηκαν με τα αιτήματα κάποιων ακτιβιστών του MAGA για πλήρη διαφάνεια στην υπόθεση Έπσταϊν.

«Το να κατηγορεί ο πρόεδρος τους Δημοκρατικούς για αυτό το φιάσκο... είναι σαν CEO που κατηγορεί τους Coldplay», σχολίασε η γερουσιαστής Άμι Κλόμπουσαρ. «Ήταν πρόεδρος όταν κατηγορήθηκε και φυλακίστηκε ο Έπσταϊν. Ήταν τότε που όλοι πιστεύαμε ότι έχουν γνώση του περιεχομένου των εγγράφων και συνεχώς λένε ότι πρέπει να δοθούν στη δημοσιότητα».

Σφάλματα της κυβέρνησης μπορεί να προσφέρουν πολιτικό άνοιγμα στους Δημοκρατικούς, με δεδομένα τα χαμηλά ποσοστά αποδοχής του Τραμπ (χαμηλό 40%) και τις αυξανόμενες αντιδράσεις για τις σκληρές πολιτικές απελάσεων. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του CNN/SSRS, το 55% των Αμερικανών θεωρεί ότι ο Τραμπ έχει ξεπεράσει τα όρια στο θέμα των απελάσεων.

Ωστόσο, για τους περισσότερους οπαδούς του, η υπόθεση Έπσταϊν δεν φαίνεται να είναι καθοριστική. Δημοσκόπηση του CBS δείχνει ότι οι Ρεπουμπλικάνοι είναι διχασμένοι ως προς τον χειρισμό της υπόθεσης, ενώ μόνο το 36% των συνολικών ψηφοφόρων και μόλις το 11% των Ρεπουμπλικανών δηλώνουν ότι το ζήτημα παίζει σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση της προεδρίας του Τραμπ.

Γιατί λοιπόν δεν κοπάζει η θύελλα;

Οι Ρεπουμπλικάνοι αξιωματούχοι συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες όταν ερωτώνται για τον Έπσταϊν — δείγμα ότι οι πολιτικές συνέπειες ίσως είναι σοβαρότερες απ’ ό,τι υπολόγιζαν.

Ο Ρεπουμπλικανός Τιμ Μπέρσετ κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι παλαιότερα μπλόκαραν απόπειρες του GOP να αποκαλυφθούν τα στοιχεία της υπόθεσης. «Πού ήταν τα τελευταία τέσσερα χρόνια;» αναρωτήθηκε, αναφερόμενος στην Κλόμπουσαρ.

Οργή και λάθη ενισχύουν τις υποψίες – Νέες αποκαλύψεις για σχέσεις με τον Έπσταϊν

Ο ίδιος ο Τραμπ, με τις εκρήξεις του, δεν βοηθά. Αντί να ηρεμήσει την κατάσταση, την τροφοδοτεί — κι αυτό αφήνει περιθώρια στους επικριτές να υπαινίσσονται ότι κάτι κρύβει.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα για το παρελθόν της σχέσης Τραμπ–Έπσταϊν — δύο πρόσωπα που κυριαρχούσαν στις κοσμικές στήλες της Νέας Υόρκης στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Αν και ο Τραμπ δεν έχει κατηγορηθεί ποτέ από τις Αρχές για ποινικές πράξεις που συνδέονται με τον Έπσταϊν, οι αναφορές για παλαιότερες επαφές τους διατηρούν το ενδιαφέρον ζωντανό. Το αν μπορεί να προκαλέσει πολιτικό κόστος, παραμένει άγνωστο.

Ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal ανέφερε ότι ο Έπσταϊν είχε λάβει για τα 50ά γενέθλιά του επιστολές, μία εκ των οποίων έφερε το όνομα του Τραμπ και περιλάμβανε σκίτσο γυμνής γυναίκας. Ο Τραμπ απάντησε πως η επιστολή ήταν πλαστή και κατέθεσε αγωγή δυσφήμησης 20 δισ. δολαρίων κατά της εφημερίδας.

Η αντιπαράθεση μεταξύ του Τραμπ και του ιδιοκτήτη της Wall Street Journal, Ρούπερτ Μέρντοκ, έχει πυροδοτήσει το ενδιαφέρον του κοινού και ενδέχεται να ενώσει το διχασμένο MAGA.

Στελέχη όπως ο Στιβ Μπάνον είδαν θετικά μια σύγκρουση του Τραμπ με ένα «σύμβολο του παλιού κατεστημένου της Δεξιάς». Ο Τραμπ έχει αποδείξει ότι μπορεί να μετατρέπει τις επιθέσεις σε πολιτικό όφελος — χαρακτηριστικό παράδειγμα οι τέσσερις ποινικές του διώξεις που αντί να τον πλήξουν, τον μετέτρεψαν σε φαβορί επιστροφής.

Οι εξωτερικοί παρατηρητές δεν μπορούν να γνωρίζουν κατά πόσο το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το FBI λένε την πλήρη αλήθεια για τα πορίσματά τους. Σε πρόσφατο υπόμνημα, και οι δύο υπηρεσίες επανέλαβαν ότι δεν υπάρχει λίστα πελατών ούτε ενδείξεις εκβιασμού, και πως ο Έπσταϊν αυτοκτόνησε το 2019.

Αν και δεν υπάρχουν αποδείξεις συγκάλυψης, τα πολιτικά λάθη είναι πολλά.

Η Γενική Εισαγγελέας Παμ Μπόντι υπαινίχθηκε φέτος ότι διαθέτει λίστα πελατών του Έπσταϊν — δημιουργώντας προσδοκίες σε μέλη του MAGA. Ωστόσο, η διαχείρισή της εκθέτει πλέον τον Τραμπ

