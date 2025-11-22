Λίγες μόνο ώρες διήρκεσε η πεποίθηση ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία https://www.skai.gr/tags/oukraniaμπορεί -τελικά- να τερματιστεί μέσα στα επόμενα 24ωρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να «έπιασε στον ύπνο» την Ευρώπη και την Ουκρανία - καθόλου τη Ρωσία, όπως υποδεικνύεται από τις αντιδράσεις -, ωστόσο οι Ευρωπαίοι ηγέτες, εκπαιδευμένοι πλέον απέναντι στον απρόβλεπτο Αμερικανό πρόεδρο, αντέδρασαν με χαρακτηριστική ταχύτητα, αλλάζοντας τα δεδομένα. Είναι αλήθεια πως από το «take it or leave it», πήγαμε στο «παράθυρο» Τραμπ για διαπραγμάτευση και στο «όχι, δεν είναι η τελική πρόταση αυτή».

Η Ευρώπη διεκδίκησε συντονισμένα -αυτή τη φορά- και με ψυχραιμία, έναν ρόλο στη διαπραγμάτευση για την Ουκρανία. Το αν και κατά πόσο θα συμβάλει, ή θα καθορίσει τις εξελίξεις, εξαρτάται εν πολλοίς και από τις διαθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, τόνισε πριν λίγες ώρες, ότι «ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο».

Κρίσιμη η σύσκεψη στη Γενεύη

Η αυριανή μέρα είναι κρίσιμη για τις εξελίξεις στο Ουκρανικό. Ο απεσταλμένος της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα παρουσιάσει την εναλλακτική πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη σύσκεψη των αξιωματούχων που θα λάβει χώρα στη Γενεύη, με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και της ΕΕ. Αν η «αντιπρόταση» στηρίζεται στον ρεαλισμό της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί και ταυτόχρονα δεν «ακυρώνει» την πρόταση Τραμπ, τότε είναι πιθανόν να ανοίξει διάπλατα η πόρτα -και όχι μόνο το παράθυρο- για ουσιαστική συμβολή-συμμετοχή της Ευρώπης στο Ουκρανικό και ίσως, στην έναρξη μίας διαπραγμάτευσης, που δεν θα τα δίνει όλα στη Ρωσία.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, η πρόταση που θα παρουσιάσει αύριο ο απεσταλμένος της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δεν θα περιέχει τον όρο της μείωσης των ουκρανικών στρατευμάτων. Η πληροφορία του Bloomberg ενισχύεται από τις δηλώσεις του Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος έθεσε στο τραπέζι τον προβληματισμό των εγγυήσεων και της πιθανής επιστροφής του ρωσικού στρατού στο πολεμικό μέτωπο. Η Ευρώπη δεν θέλει σε καμία περίπτωση να δώσει χώρο στη Ρωσία και στον Βλαντίμιρ Πούτιν, να αξιοποιήσει την όποια ολιγωρία και να επανέλθει απέναντι σε μία αποδυναμωμένη Ουκρανία, επιδιώκοντας τους γεωπολιτικούς στόχους που δεν κατάφερε να ικανοποιήσει έως και σήμερα.

Τι θα παρουριάσει η Ευρώπη

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Ευρώπη δεν θα παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο δικό της σχέδιο, αλλά θα καταθέσει τις προτάσεις της πάνω στο σχέδιο των 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ. Είναι σαφές ότι υπάρχουν πολλές διαφωνίες και ανησυχίες σχετικά με την πρόταση της Ουάσινγκτον, αλλά σε καμία περίπτωση, δεν υπάρχει Ευρωπαίος ηγέτης που να επιθυμεί την ακύρωση -ακόμα και- των βασικών σημείων της πρότασης Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο λόγος είναι ξεκάθαρος. Οι ΗΠΑ του Τραμπ ελέγχουν -είτε με συμφωνίες, είτε με την ισχύ τους- τους όρους του παιχνιδιού. Αν οι ΗΠΑ αποσυρθούν -για οποιονδήποτε λόγο- η Ουκρανία θα καταρρεύσει και οι συνέπειες για την Ευρώπη θα είναι απροσδιόριστες.

Οι 4 βασικοί προβληματισμοί

Σε κάθε περίπτωση, οι μεγάλοι προβληματισμοί αναφορικά με το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία εστιάζονται σε τέσσερα βασικά επίπεδα:

1)Οι εδαφικές παραχωρήσεις. Η αναγνώριση του Ντονμπάς (Ντονέτσκ και Λουχάνσκ) και της Κριμαίας ως ρωσικά εδάφη από τη Δύση, ενδεχομένως να ανοίξει τον «Ασκό του Αιόλου». Ταυτόχρονα, δεν διευκρινίζεται τα εδάφη σε Ζαπορίζια και Χερσώνα, αν θα παραμείνουν υπό ρωσική κατοχή -έστω και μη αναγνωρισμένη επισήμως-. Επίσης, παραχωρούνται και εδάφη τα οποία η Ρωσία δεν έχει καταλάβει στο μέτωπο.

2)Η μείωση του ουκρανικού στρατού και οι εγγυήσεις προς τη Ρωσία, που σημαίνει μηδενική στρατιωτική υποστήριξη στο Κίεβο. Οι Ευρωπαίοι δεν έχουν εμπιστοσύνη στη Ρωσία και στον Πούτιν, παρά τις εγγυήσεις τύπου ΝΑΤΟ που προσφέρουν οι ΗΠΑ. Η απόσυρση δυνάμεων από το ουκρανικό έδαφος θα αποδυναμώσει την «ασπίδα» της Ευρώπης απέναντι στη Ρωσία, καθώς τα πιο κοντινά ΝΑΤΟϊκά στρατεύματα, θα βρίσκονται στην Πολωνία. Παράλληλα, ζητούνται εγγυήσεις ότι ο Πούτιν δεν θα επιτεθεί σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

3)Η απουσία των «μεγάλων» της Ευρώπης. Στο σχέδιο Τραμπ δεν... υπάρχει ούτε αναφορά. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι το «παράθυρο» που άφησε ο Τραμπ για συζήτηση, ενδεχομένως να αφορά στο συγκεκριμένο σημείο. Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να αναγνωρίζει ότι «αδίκησε» τους Ευρωπαίους, καθώς ζητά από εκείνους να σηκώσουν το βάρος, δίχως να υπάρχει σχεδόν κανένα αντιστάθμισμα.

4)Ο Πούτιν τα παίρνει όλα. Στο σχέδιο Τραμπ αποκλείονται ολες οι αξιώσεις της Ουκρανίας απέναντι στη Ρωσία. Η Ουκρανία αντιμετωπίζεται ως ηττημένη ενός πολέμου, τον οποίο δεν ξεκίνησε η ίδια. Επανορθώσεις, αποζημιώσεις και ό,τι άλλο προβλέπεται σε ανάλογες περιπτώσεις, το αμερικανικό σχέδιο της «εξαφανίζει» και επιπλέον ανοίγει τον δρόμο στη Μόσχα να επανέλθει στο διεθνές φόρουμ, με τη συμμετοχή της στη G8 και όχι μόνο. Επίσης, αποκλείεται ρητώς η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Το μόνο που κερδίζει το Κιεβο, είναι η πιθανότητα ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία οικονομική ένωση και ότι μία στρατιωτική μηχανή, που θα μπορούσε να διασφαλίσει την ακεραιότητα της Ουκρανίας, σε περίπτωση που η Ρωσία επαναλάβει τις αναθεωρητικές της κινήσεις.



