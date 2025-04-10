Σφοδρή κριτική κατά του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ άσκησε σήμερα η πρώην υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Τζάνετ Γέλεν, τονίζοντας ότι οι οικονομικές πολιτικές του Ρεπουμπλικάνου προέδρου είναι ο «χειρότερος αυτοτραυματισμός» που έχει κάνει κυβέρνηση σε μια εύρυθμα λειτουργούσα οικονομία.

Η Γέλεν, που είχε διατελέσει στο παρελθόν και πρόεδρος της αμερικανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), έκανε τις πρώτες δημόσιες τοποθετήσεις της μετά τη λήξη της θητείας της ως υπουργός Οικονομικών στην προκάτοχη κυβέρνηση του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Στη συνέντευξη της στο CNN International η πρώην υπουργός τόνισε ότι έχει αυξηθεί η πιθανότητα ύφεσης της αμερικανικής οικονομίας, σημειώνοντας ότι η απειλή της χρηματοπιστωτικής αστάθειας που προκλήθηκε από την πτώση των τιμών των αμερικανικών ομολόγων τις τελευταίες ημέρες ήταν αυτή που πιθανότατα ώθησε τον Τραμπ να κάνει μεταστροφή και να παγώσει το μεγαλύτερο μέρος των δασμών που είχε επιβάλει σε δεκάδες χώρες, εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.

Η πρώην υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων αυξήθηκαν απότομα εν μέσω της χρηματοοικονομικής αναταραχής που προκλήθηκε από τους δασμούς Τραμπ, οδηγώντας τους επενδυτές να θέτουν υπό αμφισβήτηση το καθεστώς ασφαλούς καταφυγίου που έχουν τα αμερικανικά ομόλογα.

«Οι δασμοί οδήγησαν hedge funds υψηλής μόχλευσης που έχουν στην κατοχή τους αμερικανικά ομόλογα να αρχίσουν να πωλούν αμερικανικά ομόλογα που έχουν στην κατοχή τους και αυτό είναι κάτι που θα μπορούσε πραγματικά να αρχίσει να προκαλεί οικονομική αστάθεια αν υπάρξουν μαζικές πωλήσεις αμερικανικών ομολόγων», τόνισε. «Οπότε από όσα μπορώ να καταλαβαίνω αυτό ήταν κάτι που επηρέασε τον πρόεδρο Τραμπ να τον οδηγήσει να παγώσει τους αμοιβαίους δασμούς και αυτό είναι σίγουρα κάτι που πρέπει να προκαλέσει ανησυχία».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.