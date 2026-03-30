Κίνα: Ο πρόεδρος Σι απηύθυνε πρόσκληση στην επικεφαλής της αντιπολίτευσης της Ταϊβάν

Η Τσενγκ Λι-γουν «αποδέχθηκε ευχαρίστως» την πρόσκληση να πάει στην Κίνα προκειμένου να «προωθήσει την ειρηνική ανάπτυξη των σχέσεων»

Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ προσκάλεσε την επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Ταϊβάν να επισκεφθεί την Κίνα τον Απρίλιο, μετέδωσαν κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης και ανακοίνωσε το κόμμα της ενδιαφερόμενης.

Η Τσενγκ Λι-γουν, η αρχηγός του Κουομιντάνγκ (KMT), «αποδέχθηκε ευχαρίστως» την πρόσκληση να ηγηθεί αντιπροσωπείας που θα πάει στην Κίνα προκειμένου να «προωθήσει την ειρηνική ανάπτυξη των σχέσεων εκατέρωθεν του στενού» της Ταϊβάν, σύμφωνα με ανακοίνωση της παράταξης η οποία επιβεβαίωσε πληροφορίες του κινεζικού επίσημου πρακτορείου ειδήσεων Νέα Κίνα.

Πηγή: skai.gr

