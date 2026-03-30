Άγκυρα: Το Ισραήλ ξεκίνησε τον πόλεμο που μπορεί να μετατραπεί σε παγκόσμια κρίση

Όπως δήλωσε ο διοικητής των Μυστικών Υπηρεσιών Ιμπραήμ Καλίν, η Τουρκία είναι σε επαγρύπνηση - «Στόχος ο εμφύλιος μεταξύ Τούρκων, Περσών, Κούρδων και Αράβων»

Νέο μήνυμα κατά του Ισραήλ έστειλε η Τουρκία, η οποία κατηγόρησε εκ νέου το Τελ Αβίβ πως ξεκίνησε έναν πόλεμο που μπορεί να μετατραπεί σε παγκόσμια κρίση.

Μάλιστα, όπως ανέφερε ο διοικητής των τουρκικών Μυστικών Υπηρεσιών (MIT) Ιμπραήμ Καλίν, στόχος των Ισραηλινών είναι να προκληθεί εμφύλια διαμάχη μεταξύ Τούρκων, Περσών, Κούρδων και Αράβων, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι η Άγκυρα παραμένει σε επαγρύπνηση.

«O περιφερειακός πόλεμος ο οποίος ξεκίνησε το Ισραήλ, δυστυχώς προχωράει σε επίπεδο να μετατραπεί σε παγκόσμια κρίση και να γίνει ένας πόλεμος που θα επηρεάζει 8 δισεκατομμύρια ανθρώπους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε λέγοντας:

«Ένα από τα  σχεδιαζόμενα  αποτελέσματα του πολέμου δεν είναι μόνο η εξαφάνιση της πυρηνικής δυνατότητας του Ιράν. Είναι ότι γίνονται βήματα  για τη δημιουργία ενός αδελφοκτόνου πολέμου, μια βεντέτα με διάρκεια δεκαετιών μεταξύ Τούρκων, Κούρδων, Αράβων και Περσών  που είναι ουσιαστικά τα ιδρυτικά μέλη της περιοχής αυτής. Ως Τουρκία θα είμαστε σε επαγρύπνηση και  θα αγωνιστούμε εναντίον αυτού».

