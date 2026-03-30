Νέο μήνυμα κατά του Ισραήλ έστειλε η Τουρκία, η οποία κατηγόρησε εκ νέου το Τελ Αβίβ πως ξεκίνησε έναν πόλεμο που μπορεί να μετατραπεί σε παγκόσμια κρίση.

Μάλιστα, όπως ανέφερε ο διοικητής των τουρκικών Μυστικών Υπηρεσιών (MIT) Ιμπραήμ Καλίν, στόχος των Ισραηλινών είναι να προκληθεί εμφύλια διαμάχη μεταξύ Τούρκων, Περσών, Κούρδων και Αράβων, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι η Άγκυρα παραμένει σε επαγρύπνηση.

«O περιφερειακός πόλεμος ο οποίος ξεκίνησε το Ισραήλ, δυστυχώς προχωράει σε επίπεδο να μετατραπεί σε παγκόσμια κρίση και να γίνει ένας πόλεμος που θα επηρεάζει 8 δισεκατομμύρια ανθρώπους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε λέγοντας:

«Ένα από τα σχεδιαζόμενα αποτελέσματα του πολέμου δεν είναι μόνο η εξαφάνιση της πυρηνικής δυνατότητας του Ιράν. Είναι ότι γίνονται βήματα για τη δημιουργία ενός αδελφοκτόνου πολέμου, μια βεντέτα με διάρκεια δεκαετιών μεταξύ Τούρκων, Κούρδων, Αράβων και Περσών που είναι ουσιαστικά τα ιδρυτικά μέλη της περιοχής αυτής. Ως Τουρκία θα είμαστε σε επαγρύπνηση και θα αγωνιστούμε εναντίον αυτού».

MİT Başkanı İbrahim Kalın: “Savaşın hesaplanan sonuçlarından biri; Türkler, Kürtler, Araplar ve Farslar arasında kardeş savaşına zemin hazırlayacak adımların atılmasıdır. Buna karşı mücadele edeceğiz.” pic.twitter.com/FiO49Jrkhl — Nedim Şener 🇹🇷 (@nedimsener2010) March 28, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.