Ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε την παρουσία ουκρανικών στρατευμάτων στο Μπέλγκοροντ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε τη Δευτέρα, για πρώτη φορά, ότι ουκρανικά στρατεύματα επιχειρούν στην περιοχή Μπέλγκοροντ της Ρωσίας για να προστατεύσουν τις ουκρανικές πόλεις που βρίσκονται κοντά στα σύνορα των δύο χωρών.

Στο καθιερωμένο βραδινό βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής της Ουκρανίας, Ολεξάντερ Σίρσκιι παρουσίασε αναφορά «για την πρώτη γραμμή, την παρουσία μας στην περιοχή Κουρσκ και στην περιοχή Μπέλγκορντ».

«Συνεχίζουμε τις ενεργές επιχειρήσεις στις συνοριακές περιοχές του εχθρού και αυτό είναι απολύτως δικαιολογημένο. Ο πόλεμος πρέπει να επιστρέψει εκεί από όπου προήλθε. Ο κύριος στόχος μας παραμένει ίδιος: να προστατεύσουμε τη γη μας και τις κοινότητές μας στις περιοχές Σούμι και Χάρκοβο από τους Ρώσους κατακτητές», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος.



Πηγή: skai.gr

