Οι χώρες είναι "έτοιμες να εξασφαλίσουν" μια συναίνεση για τη σύναψη διεθνούς συμφωνίας για τις πανδημίες, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του ΠΟΥ, κατά την έναρξη του τελευταίου κύκλου διαπραγματεύσεων στις οποίες οι ΗΠΑ δεν μετέχουν πλέον.

"Είστε έτοιμοι να γράψετε ιστορία με τη συμφωνία αυτή", δήλωσε ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους κατά την έναρξη των διαπραγματεύσεων.

Η νέα αυτή εβδομάδα διαπραγματεύσεων έχει στόχο να οριστικοποιήσει τη συμφωνία ενόψει της ετήσιας συνέλευσης των κρατών μελών του ΠΟΥ τον Μάιο.

"Νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά στο στόχο. Πιστεύω ότι είστε έτοιμοι να εξασφαλίσετε μια συναίνεση", δήλωσε ο Τέντρος στους διαπραγματευτές, τονίζοντας ότι το σχέδιο του κειμένου "συμφιλιώνει τις διαφορετικές ανάγκες και προτεραιότητες των κρατών μελών".

"Δεν έχετε ανάγκη από άλλη δική μου ομιλία για να σας υπενθυμίσω τις προκλήσεις και τη σημασία ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων αυτή την εβδομάδα", πρόσθεσε.

Τον Δεκέμβριο του 2021, οι χώρες μέλη του ΠΟΥ αποφάσισαν να επεξεργαστούν μια συμφωνία για την πρόληψη των πανδημιών και την προετοιμασία γι αυτές ώστε να αποφευχθούν τα σοβαρά λάθη που έγιναν στην Covid.

Ωστόσο, σημαντικά θέματα καθυστέρησαν τις διαπραγματεύσεις, όπως αυτή για την ανταλλαγή των δεδομένων που αφορούν τους αναδυόμενους παθογόνους παράγοντες και τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από αυτό, δηλαδή τα εμβόλια, τα τεστ και οι θεραπείες αλλά και η παρακολούθηση των πανδημιών.

"Η πανδημία της Covid-19 μπορεί να μοιάζει σήμερα μακρινή ανάμνηση, ξεπερασμένη λόγω των γεωπολιτικών και οικονομικών συγκρούσεων και εξεγέρσεων. Αλλά η επόμενη πανδημία δεν θα περιμένει να ηρεμήσουν τα πράγματα", προειδοποιεί ο Τέντρος.

"Θα μπορούσε να συμβεί σε 20 χρόνια ή και περισσότερο, αλλά θα μπορούσε να συμβεί και αύριο. Όμως θα συμβεί, και όπως και να έχει, πρέπει να είμαστε έτοιμοι", δήλωσε, τονίζοντας ότι μια πανδημία "μπορεί να σκοτώσει περισσότερους ανθρώπους και να προκαλέσει περισσότερες οικονομικές και κοινωνικές ζημιές απ' ό,τι ένας πόλεμος".

"Ο κόσμος χρειάζεται ένα δυνατό σήμα που να δείχνει ότι σε αυτούς τους καιρούς διχασμών και διαφωνιών, οι χώρες μπορούν ακόμη να ενώνονται για να συνεργαστούν και να βρουν κοινό τόπο", πρόσθεσε ο Τέντρος.

"Η συμφωνία για την πανδημία μπορεί να είναι αυτό το σήμα", δήλωσε.

Όπως και τον Φεβρουάριο, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω του διατάγματος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με το οποίο απέσυρε τη χώρα από τον ΠΟΥ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

