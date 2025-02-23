Με τις ΗΠΑ να διαπραγματεύονται πλέον απευθείας με τη Ρωσία, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επισκέπτεται αύριο την Ουάσιγκτον με βασικό στόχο να διαπιστώσει αν και κατά πόσο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να βρίσκεται στο ίδιο μήκος κύματος με την Ευρώπη ως προς το Ουκρανικό. Στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων θα βρεθούν και τα οικονομικά ζητήματα και ειδικότερα το ζήτημα των δασμών.

Ως προς το Ουκρανικό, λίγο πριν την αναχώρηση του Γάλλου προέδρου από το Παρίσι, γαλλικές διπλωματικές πηγές σημείωναν ότι η επίσκεψη πραγματοποιείται με την ευκαιρία της επετείου του τρίτου χρόνου από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας και ότι ο Μακρόν είναι ένας από τους λίγους ηγέτες στον κόσμο που έχει εμπειρία από την πρώτη θητεία του Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ. Οι ίδιες πηγές υπογράμμιζαν πως η Γαλλία θεωρεί ότι σε συνέχεια των επαφών κορυφής που είχε την τελευταία εβδομάδα ο πρόεδρος Μακρόν, η Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Βρετανίας, συμμερίζεται απολύτως την ως τώρα θέση του Αμερικανού προέδρου ότι πρέπει να ασκηθούν ισχυρές πιέσεις για να τεθεί ένα τέλος στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Εκ παραλλήλου η Γαλλία θεωρεί ότι αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί «κατά τρόπο που θα λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα της Ουκρανίας - τα οποία είναι και ευρωπαϊκά», αλλά και που θα κινείται προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της ασφάλειας στην Ευρώπη.

Ως προς τις διαβουλεύσεις για τα οικονομικά ζητήματα και ειδικότερα σε σχέση με το ζήτημα της επιβολής αμερικανικών δασμών, η γαλλική πλευρά, σημειώνει πως τα θέματα που άπτονται του διεθνούς εμπορίου εντάσσονται στις αρμοδιότητες της ΕΕ, η οποία «διαθέτει τα μέσα και την πολιτική βούληση να αντιδράσει» αν το θεωρήσει επιβεβλημένο. Η γαλλική πλευρά επισημαίνει ωστόσο πως «δεν υπάρχει κάτι καινούργιο», υπενθυμίζοντας πως ζητήματα με τους δασμούς είχαν τεθεί και κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στην αμερικανική προεδρία. Επισημαίνει επίσης τους πολύ ισχυρούς δεσμούς της αμερικανικής οικονομίας με την ευρωπαΐκή υπογραμμίζοντας, για παράδειγμα, ότι μόνο οι γαλλικές επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι της τάξης των 380 δισεκατομμυρίων ευρώ και ότι αντιπροσωπεύουν πάνω από 700.000 θέσεις εργασίας. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τα ζητήματα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, που είναι μεταξύ των θεμάτων που θα συζητήσουν Τραμπ και Μακρόν η γαλλική πλευρά, επισημαίνοντας ότι εδώ και χρόνια είναι υπέρ της αύξησης των αμυντικών δαπανών στις χώρες μέλη της ΕΕ, θεωρεί ότι η ανάπτυξη της ευρωπαΐκής βιομηχανίας οπλικών συστημάτων δεν είναι εξ ορισμού ασύμβατη με τα συμφέροντα της αμερικανικής βιομηχανίας οπλικών συστημάτων, η οποία όλο και περισσότερο στρέφεται προς την κάλυψη των αμερικανικών αμυντικών αναγκών στην Ασία. Σημειώνει επίσης ότι για να αναπτυχθεί η ευρωπαΐκή βιομηχανία θα πρέπει τα κράτη μέλη της ΕΕ να αποφασίσουν να παράγουν και να αγοραζουν ευρωπαϊκά στρατιωτικά προϊόντα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

