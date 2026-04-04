Τραμπ: «Ξεφορτωνόμαστε» το πυρηνικό Ιράν 

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump}, δήλωσε το Σάββατο ότι η Ουάσινγκτον «ξεφορτώνεται ένα πυρηνικό Ιράν».

«Όχι μόνο τα στοιχεία για την απασχόληση ήταν ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ χθες, με 178.000 νέες θέσεις εργασίας, αλλά και το ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ μειώθηκε κατά 55%, η μεγαλύτερη πτώση στην ιστορία. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΥΡΙΕ ΔΑΣΜΕ! Και όλα αυτά, ενώ ταυτόχρονα ξεφορτωνόμαστε ένα πυρηνικό Ιράν», έγραψε στον λογαριασμό του στην Truth Social.

Σε ξεχωριστή ανάρτηση στην ίδια πλατφόρμα, ο Αμερικανός πρόεδρος επέκρινε τους New York Times, κατηγορώντας τους ότι φέρονται να αναφέρθηκαν στο NATO ως «Βορειοαμερικανικός Οργανισμός Συνθήκης», ενώ παράλληλα περιέγραψε τη συμμαχία ως «σοβαρά αποδυναμωμένο και εξαιρετικά αναξιόπιστο “εταίρο”» της Ουάσινγκτον.



Πηγή: skai.gr

