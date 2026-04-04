Σύνταξη στα 67 (και) στη Μ.Βρετανία

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Από τη Δευτέρα 6 Απριλίου στο Ηνωμένο Βασίλειο, το όριο συνταξιοδότησης αυξάνεται σταδιακά από 66 σε 67 έτη μέσα σε διάστημα δύο χρόνων.

Οι πρώτοι που θα επηρεαστούν είναι οι γεννημένοι μεταξύ 6 Απριλίου και 5 Μαΐου 1960, που θα πρέπει να περιμένουν έναν μήνα παραπάνω για τη σύνταξή τους.

Η κυβέρνηση δικαιολογεί την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης με το αυξημένο προσδόκιμο ζωής και αναφέρει ως άμεσο κέρδος 10 δισεκατομμύρια λίρες ετησίως για το υπουργείο Οικονομικών.

Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα έμενε ανέπαφο από αυτό που συμβαίνει σε όλες τις χώρες του δυτικού κόσμου: Τα όρια συνταξιοδότησης ανεβαίνουν. Από τη Δευτέρα, 6 Απριλίου, η κρατική σύνταξη δεν θα λαμβάνεται στα 66 έτη, όπως μέχρι πρότινος, αλλά σταδιακά και σε διάστημα δύο χρόνων το όριο θα αυξηθεί στα 67 έτη. Όπως τονίζεται, οι πρώτοι που θα επηρεαστούν είναι οι γεννημένοι μεταξύ 6 Απριλίου και 5 Μαΐου του 1960, οι οποίοι θα πρέπει να περιμένουν έναν μήνα επιπλέον για να λάβουν τη σύνταξη τους.

Πηγή: Deutsche Welle

Ανησυχίες για την «ποιότητα ζωής»Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι αυτό γίνεται, ώστε να μπορέσει να συμβαδίσει το όριο συνταξιοδότησης με το αυξημένο προσδόκιμο ζωής. Το υπουργείο Οικονομικών περιμένει αυτή η αλλαγή να αυξήσει τον προϋπολογισμό του κατά 10 δισεκατομμύρια λίρες τον χρόνο μέχρι το 2030.Όμως, οργανώσεις έρχονται να αντικρούσουν τις αποφάσεις αυτές, μιλώντας για ξεκάθαρη πτώση της ποιότητας ζωής, οι οποία θα επηρεάσει εντονότερα όσους έχουν χαμηλότερα εισοδήματα και μειωμένα όρια υγιούς ζωής.Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, υπάρχουν περιοχές στην Αγγλία (όπως το Μπλάκπουλ), όπου οι άνδρες παραμένουν υγιείς μέχρι την ηλικία των 52 ετών σε αντίθεση, για παράδειγμα, με το πλουσιότερο Γουόκινγχαμ, όπου οι άνδρες παραμένουν υγιείς μέχρι τα 70. Για τις γυναίκες στο Μπάρνσλεϊ η ηλικία που παραμένουν υγιείς είναι τα 53 έτη, σε αντίθεση πάλι με το Γουόκινγχαμ, που είναι τα 71. Επιπρόσθετα, το προσδόκιμο ζωής για το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ελαφρώς μικρότερο σε σχέση με εννέα χρόνια πριν, λόγω των επιπτώσεων του κορονοϊού, βρίσκεται δηλαδή στα 83 χρόνια για τις γυναίκες και στα 79,1 για τους άνδρες.Εκπρόσωπος τύπου του υπουργείου Εργασίας και Συντάξεων (Department for Work and Pensions) δηλώνει ότι «έχουμε δεσμευτεί να παρέχουμε οικονομική βοήθεια σε ανθρώπους που την έχουν ανάγκη, ανεξαρτήτως ηλικίας».Νέα αύξηση ορίων στο μέλλονΣύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC οι πιο νέοι, για παράδειγμα εκείνοι που διανύουν την τρίτη δεκαετία της ζωής τους, φοβούνται ότι μέχρι να βγουν στη σύνταξη το όριο θα έχει ανέβει ακόμα περισσότερο. Είναι γνωστό άλλωστε, ότι η επόμενη αναθεώρηση θα είναι τα 68 έτη και έχει προγραμματιστεί για το 2044, με αναλυτές να συζητούν ότι μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα.Ο γενικός κανόνας είναι ότι οι Βρετανοί χρειάζονται 35 χρόνια ασφαλιστικών εισφορών για να λάβουν την πλήρη κρατική σύνταξη, η οποία από το 2016 και μετά έγινε ενιαία για όλους, ανεξαρτήτως εισοδημάτων. Το ύψος της σύνταξης θα αυξηθεί κατά 4,8% στις 12.547,60 λίρες το χρόνο, επίσης από Δευτέρα.

