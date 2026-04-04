ΠΟΥ: Τουλάχιστον 3.300 νεκροί και πάνω από 4,3 εκατ εκτοπισμένοι από τον πόλεμο στη Μ. Ανατολή

Οι συγκρούσεις έχουν προκαλέσει μία από τις πιο «εκτεταμένες κρίσεις» των τελευταίων δεκαετιών - Περισσότεροι από 30.000 τραυματίες

ΗΠΑ - Ιράν

Η περιφερειακή διευθύντρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ανατολική Μεσόγειο, Χανάν Μπαλκί, παρουσίασε μια συνοπτική εικόνα των επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν μέχρι τώρα.

Η Μπαλκί δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι οι συγκρούσεις έχουν προκαλέσει μία από τις πιο «εκτεταμένες κρίσεις» των τελευταίων δεκαετιών, με αποτέλεσμα:

  • περισσότερους από 3.300 νεκρούς
  • περισσότερους από 30.000 τραυματίες
  • περισσότερους από 4,3 εκατομμύρια εκτοπισμένους
  • 116 επιβεβαιωμένες επιθέσεις σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης
