Η περιφερειακή διευθύντρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ανατολική Μεσόγειο, Χανάν Μπαλκί, παρουσίασε μια συνοπτική εικόνα των επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν μέχρι τώρα.

Η Μπαλκί δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι οι συγκρούσεις έχουν προκαλέσει μία από τις πιο «εκτεταμένες κρίσεις» των τελευταίων δεκαετιών, με αποτέλεσμα:

περισσότερους από 3.300 νεκρούς

περισσότερους από 30.000 τραυματίες

περισσότερους από 4,3 εκατομμύρια εκτοπισμένους

116 επιβεβαιωμένες επιθέσεις σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης

