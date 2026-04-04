Η περιφερειακή διευθύντρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ανατολική Μεσόγειο, Χανάν Μπαλκί, παρουσίασε μια συνοπτική εικόνα των επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν μέχρι τώρα.
Η Μπαλκί δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι οι συγκρούσεις έχουν προκαλέσει μία από τις πιο «εκτεταμένες κρίσεις» των τελευταίων δεκαετιών, με αποτέλεσμα:
- περισσότερους από 3.300 νεκρούς
- περισσότερους από 30.000 τραυματίες
- περισσότερους από 4,3 εκατομμύρια εκτοπισμένους
- 116 επιβεβαιωμένες επιθέσεις σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης
