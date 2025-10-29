Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα Τετάρτη ότι έχει συνάψει εμπορική συμφωνία με τη Νότια Κορέα.

«Καταλήξαμε στη συμφωνία μας, σχεδόν την οριστικοποιήσαμε», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια του δείπνου με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Τζάε Μιουνγκ και άλλους περιφερειακούς ηγέτες στο περιθώριο ενός φόρουμ Ασίας-Ειρηνικού.

Οι σύμμαχοι αποκάλυψαν μια συμφωνία στα τέλη Ιουλίου, βάσει της οποίας η Σεούλ θα απέφευγε τους χειρότερους δασμούς των ΗΠΑ στις εισαγωγές της, συμφωνώντας να διοχετεύσει 350 δισεκατομμύρια δολάρια σε νέες επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες με αντάλλαγμα χαμηλότερους δασμούς. Ωστόσο, οι συνομιλίες σχετικά με τη δομή αυτών των επενδύσεων είχαν φτάσει σε αδιέξοδο.

Ο Τραμπ και ο Λι συμφώνησαν ότι η Σεούλ μπορεί να διαιρέσει το υποσχεθέν επενδυτικό της ταμείο ύψους 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε 200 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, τα οποία θα καταβληθούν σε δόσεις των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δήλωσαν βοηθοί του Λι. Τα υπόλοιπα 150 δισεκατομμύρια δολάρια πρόκειται να δαπανηθούν για επενδύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία, την οποία η Νότια Κορέα έχει υποσχεθεί να βοηθήσει τον Τραμπ να αποκαταστήσει.

«Η συνάντηση με τον Σι θα πάει καλά»

Σχετικά με τη συνάντηση που θα έχει αύριο, Πέμπτη με τον κινέζο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, ο Τραμπ φάνηκε αισιόδοξος ότι τα πράγματα θα πάνε πολύ καλά και υποστήριξε ότι είναι πιθανό η συνάντηση να διαρκέσει τρεις έως τέσσερις ώρες.

«Νομίζω ότι θα έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για τη χώρα μας και για τον κόσμο», είπε ο Τραμπ.

Η συνάντηση της Πέμπτης μεταξύ Τραμπ και Σι αναμένεται να επικεντρωθεί στην προσπάθεια επίτευξης εκεχειρίας στον εμπορικό πόλεμο που έχει ξεσπάσει μεταξύ των δύο χωρών.

Πηγή: skai.gr

