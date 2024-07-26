Ουκρανία: Πλήγματα από drones της Ρωσίας σε ενεργειακές εγκαταστάσεις τη νύχτα

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας επιθέσεις ενεργειακών εγκαταστάσεων της Ουκρανίας με drones, προκαλώντας προβλήματα στην παροχή, ανακοίνωσε η εταιρεία που διαχειρίζεται το δίκτυο διανομής σήμερα.

Η Ukrenergo διαβεβαίωσε πάντως ότι η ηλεκτροδότηση ήδη αποκαταστάθηκε στα περισσότερα νοικοκυριά και στις περισσότερες επιχειρήσεις στις βόρειες περιφέρειες Τσερνίχιβ και Ζιτόμιρ.

Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας κατέστρεψαν τα 20 από τα 22 ρωσικά drones που εξαπολύθηκαν τη νύχτα, διαβεβαίωσε ο αρχηγός του ουκρανικού γενικού επιτελείου αεροπορίας. Τα περισσότερα καταρρίφθηκαν στις περιφέρειες Χερσώνα, Σούμι, Ζιτόμιρ και Τσερνίχιβ, διευκρίνισε.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη στην Τσερνίχιβ, υποδομή και κοιτώνας υπέστησαν ζημιές κατά τη διάρκεια επίθεσης στην πόλη Νίζιν. Ο αξιωματούχος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι ρωσικές επιδρομές εναντίον του ουκρανικού ενεργειακού τομέα εντάθηκαν από την άνοιξη, με αποτέλεσμα να σημειωθούν επανειλημμένα μπλακάουτ —γενικευμένες διακοπές— και το Κίεβο να αναγκαστεί να αρχίσει εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλης κλίμακας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.