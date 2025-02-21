Ρίχνει τους τόνους ο Ζελένσκι - Υπογράψτε για τα ορυκτά, απαντά η Ουάσινγκτον

Της Αθηνάς Παπακώστα

Το απόγευμα της Πέμπτης δεκάδες δημοσιογράφοι περίμεναν στο προεδρικό μέγαρο στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο, τις κοινές δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του ειδικού απεσταλμένου των Ηνωμένων Πολιτειών, Κιθ Κέλογκ.

Όταν έφτασε η ώρα της προγραμματισμένης συνέντευξης Τύπου, όμως, οι δημοσιογράφοι ενημερώθηκαν πως οι κοινές δηλώσεις δεν θα πραγματοποιηθούν. Όπως έγινε γνωστό από τον εκπρόσωπο του Ουκρανού προέδρου, η κοινή συνέντευξη Τύπου ακυρώθηκε κατόπιν αιτήματος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Από την πλευρά της, η αμερικανική αντιπροσωπεία δεν έκανε κανένα σχόλιο, ενώ και ο Λευκός Οίκος δεν έχει προσφέρει κάποια εξήγηση για την αιφνιδιαστική μετατροπή των κοινών δηλώσεων σε μία απλή φωτογραφία.

Η επίσκεψη του Κιθ Κέλογκ στην Ουκρανία συνέπεσε χρονικά με τον πόλεμο δηλώσεων Ζελένσκι - Τραμπ. Όπως αρχικά είχε γίνει γνωστό, οι δύο άνδρες επρόκειτο να συνομιλήσουν για τις προσπάθειες του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η συζήτηση ήταν καλή και από το τραπέζι των συνομιλιών δεν έλειπαν οι εγγυήσεις ασφαλείας. «Η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια ισχυρή, αποτελεσματική συμφωνία επενδύσεων και ασφάλειας με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών», τόνισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας συμπληρώνοντας πως «πρέπει και μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η ειρήνη θα είναι ισχυρή και διαρκής, ώστε η Ρωσία να μην επιστρέψει ποτέ στον πόλεμο».

Ρίχνει τους τόνους ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έπειτα από την πρώτη τόσο έντονη κριτική δημοσίως κατά του Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται πως επιλέγει να ρίξει τους τόνους. Ωστόσο, εξακολουθεί να παραμένει αμετακίνητος στη θέση πως δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία για την Ουκρανία χωρίς τη συμμετοχή του Κιέβου στις συνομιλίες, όπως φρόντισε να τονίσει κατά την επικοινωνία που είχε, χθες, με τους ηγέτες του Καναδά, της Φινλανδίας, της Νορβηγίας και της Νότιας Αφρικής.

A day of intense international work. My meeting with General Kellogg was one that restores hope, and we need strong agreements with the U.S.—agreements that will truly work. I have instructed my team to work quickly and very sensibly.



Economy and security must always go hand in… pic.twitter.com/N5k2bu13qk — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 20, 2025

Την ίδια στιγμή, όμως, η Ουάσινγκτον παραμένει, ακόμη, εκνευρισμένη με τα όσα είπε ο Ουκρανός πρόεδρος πριν από μερικά 24ωρα.

Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάικ Γουόλτς, τόνισε ότι η στάση του Αμερικανού προέδρου αντικατοπτρίζει την απογοήτευση των Ηνωμένων Πολιτειών για τα εμπόδια που κατηγορεί τον Ουκρανό πρόεδρο πως θέτει για τον τερματισμό του πολέμου.

«Πρέπει να υπάρξει βαθιά εκτίμηση», είπε «για τα όσα έχουν κάνει ο αμερικανικός λαός, οι Αμερικανοί φορολογούμενοι και ο πρόεδρος Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία». Έκανε δε λόγο για «προσβολές» από πλευράς Κιέβου τις οποίες όπως τόνισε «ο πρόεδρος Τραμπ δεν αποδέχεται». Την ίδια στιγμή, ο κ. Γουόλτς υπογραμμίζοντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος απέρριψε τις αμερικανικές αξιώσεις για 500 δισεκατομμύρια δολάρια σε ορυκτό πλούτο από την Ουκρανία ως αντάλλαγμα για τη βοήθεια της Ουάσινγκτον, κάλεσε το Κίεβο να ρίξει τους τόνους και να υπογράψει.

Την ίδια στιγμή ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ετοιμάζεται να μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες τη Δευτέρα και σύμφωνα με τα όσα είπε ο ίδιος θα υπογραμμίσει στον Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν πρέπει να δείξει αδυναμία απέναντι στον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλάντιμιρ Πούτιν. «Θα του πω: Βαθιά μέσα σου, δεν μπορείς να είσαι αδύναμος απέναντι στον πρόεδρο Πούτιν. Δεν είναι ο χαρακτήρας σου, δεν είναι προς το συμφέρον σου», δήλωσε σχετικά.

Για τον πρόεδρο της Γαλλίας, που χαρακτηρίζει τις πρόσφατες εξελίξεις ως «νέα εποχή», «ο Ντόναλντ Τραμπ δημιουργεί αβεβαιότητα γιατί θέλει να κλείνει συμφωνίες, και αυτό μπορεί να λειτουργήσει απέναντι στον Βλαντιμίρ Πούτιν».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.