Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι η Βουλή και η Γερουσία έχουν ετοιμάσει «ένα πολύ καλό νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση» και κάλεσε τους Ρεπουμπλικάνους να το ψηφίσουν την επόμενη εβδομάδα, προειδοποιώντας ότι οι Δημοκρατικοί «θα κάνουν τα πάντα για να κλείσουν» την κυβέρνηση.

«Σας ζητώ όλους να μας δώσετε μερικούς μήνες για να περάσουμε μέχρι τον Σεπτέμβριο, ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να βάζουμε τη 'χρηματοοικονομική κατάσταση' της χώρας σε τάξη», έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social. «Οι Δημοκρατικοί θα κάνουν ό,τι μπορούν για να κλείσουν την Κυβέρνησή μας και δεν μπορούμε να το αφήσουμε να συμβεί».



