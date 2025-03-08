Σαλός και μεγάλες αντιδράσεις -για ακόμη μία φορά- τόσο εντός των ΗΠΑ όσο και -πολύ περισσότερο- εκτός προκαλεί με δηλώσεις του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αυτή τη φορά μιλώντας για την Ουκρανία και το ρωσικό σφυροκόπημα τις τελευταίες ώρες, λίγα 24ωρα πριν τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων για ειρήνη, οι οποίες θα διαξαχθούν στη Σαουδική Αραβία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο οβάλ γραφείο, είπε ότι ο «ο Πούτιν κάνει -σ.σ. στην Ουκρανία- ό,τι θα έκανε ο καθένας», δικαιολογώντας -με τη δική του λογική- τις τελευταίες σφοδρές επιθέσεις της Μόσχας στην ουκρανική επικράτεια.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε πει ότι «είναι πιο δύσκολο να συμφωνήσει με την Ουκρανία», παρά με τη Ρωσία, προσθέτοντας ότι η Μόσχα έχει «όλα τα χαρτιά» στη διαπραγμάτευση.

Το ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία λαμβάνει χώρα λίγες ημέρες πριν την προγραμματισμένη συνάντηση των αντιπροσωπειών ΗΠΑ και Ρωσίας στη Σαουδική Αραβία, για μία συμφωνία κατάπαυσης πυρός.

Την ίδια στιγμή εκκρεμεί η υπογραφή της συμφωνίας των ΗΠΑ με την Ουκρανία για τα ορυκτά της ευρωπαϊκής χώρας, παρότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι φαίνεται να έχει υποχωρήσει και να έχει δεχθεί τους όρους του Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.