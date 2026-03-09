Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Αυστραλία «κάνει ένα τρομερό ανθρωπιστικό λάθος» επιτρέποντας την επιστροφή της ιρανικής γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου στο Ιράν και κάλεσε τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας να δώσει άσυλο στα μέλη της ομάδας.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social σημειώνει: «Μην το κάνετε, κύριε Πρωθυπουργέ, δώστε άσυλο. Οι ΗΠΑ θα τις δεχτούν αν δεν το κάνετε εσείς. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα.»

Η εμφάνιση της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Γυναικών του Ιράν στο Ασιατικό Κύπελλο που διοργανώνεται από την Αυστραλία ξεκίνησε ακριβώς τη στιγμή που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν, σκοτώνοντας τον ανώτατο ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ. Η ομάδα αποκλείστηκε την Κυριακή, αφού έχασε με 2-0 από τις Φιλιππίνες.

Η παγκόσμια ένωση παικτών FIFPRO δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι υπήρχαν σοβαρές ανησυχίες για την τύχη της ομάδας, καθώς ετοιμαζόταν να επιστρέψει στην πατρίδα της, αφού τα μέλη της χαρακτηρίστηκαν «προδότες πολέμου» επειδή αρνήθηκαν να τραγουδήσουν τον εθνικό της ύμνο πριν από έναν αγώνα.

Η απόφαση των παικτριών να σιωπήσουν κατά τη διάρκεια του ύμνου του Ιράν πριν από τον πρώτο αγώνα τους εναντίον της Νότιας Κορέας χαρακτηρίστηκε από έναν σχολιαστή στο Islamic Republic Iran Broadcasting ως «κορυφή της ατιμίας».

Στη συνέχεια, η ομάδα τραγούδησε τον ύμνο και απηύθυνε χαιρετισμό πριν από τον δεύτερο αγώνα της εναντίον της Αυστραλίας, πυροδοτώντας φόβους μεταξύ των ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα ότι οι γυναίκες είχαν εξαναγκαστεί να το κάνουν αυτό από κυβερνητικούς φρουρούς.

Όταν ο Ματ Θίστλγουεϊτ, βοηθός υπουργός Εξωτερικών και Εμπορίου, ρωτήθηκε για το αν η Αυστραλία θα χορηγούσε άσυλο στις παίκτριες, δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί «να εξετάσει ατομικές περιστάσεις για λόγους απορρήτου».

Πηγή: skai.gr

