Αυστραλία: Aποκλείει στρατιωτική συμμετοχή της στη σύγκρουση στο Ιράν

H Αυστραλία ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν θα συμμετάσχει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν και απέκλεισε το ενδεχόμενο να αναπτύξει στρατεύματα στη Μέση Ανατολή σε περίπτωση κλιμάκωσης της κρίσης, καθώς το Ισραήλ επέφερε νέα πλήγματα στην Τεχεράνη και το Ιράν απάντησε με περισσότερες πυραυλικές επιθέσεις.

Η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας Πένι Ουόνγκ ξεκαθάρισε ότι η Καμπέρα δεν θα αναμειχθεί.

«Η Αυστραλία δεν έχει κεντρική θέση σε ζητήματα στη Μέση Ανατολή. Δεν συμμετείχαμε σε αυτά τα πλήγματα και δεν αναμένουμε να συμμετάσχουμε στο μέλλον», δήλωσε σήμερα η ίδια στο δίκτυο Channel Nine.

Η Ουόνγκ είπε ότι η αυστραλιανή κυβέρνηση βρίσκεται σε συνομιλίες με αεροπορικές εταιρείες για να βοηθήσει Αυστραλούς που έχουν εγκλωβιστεί στη Μέση Ανατολή, αλλά αναγνώρισε ότι τα σχέδια απομάκρυνσής τους θα είναι δύσκολα καθώς ο εναέριος χώρος στο μεγαλύτερο μέρος της περιοχής παραμένει κλειστός.

«Αντιλαμβανόμαστε πόσο oδυνηρή είναι η περίοδος αυτή και πόσες προκλήσεις δημιουργεί και θα κάνουμε τα πάντα για να σας παράσχουμε πληροφορίες και να σας στηρίξουμε. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη», είπε η ίδια σε δημοσιογράφους στην Καμπέρα.

Περίπου 115.000 Αυστραλοί βρίσκονται στην περιοχή και η πιο εφικτή επιλογή για την επιστροφή τους στην πατρίδα θα ήταν όταν οι εμπορικές αεροπορικές εταιρείες ξεκινήσουν και πάλι τις πτήσεις.

Η Ουόνγκ αρνήθηκε να απαντήσει αν η κυβέρνηση σχεδιάζει πτήσεις επαναπατρισμού.

«Υπάρχει πόλεμος στην περιοχή, έχουμε νεκρούς στην περιοχή και ο εναέριος χώρος δεν είναι ανοιχτός. Επομένως, είτε πρόκειται για αυστραλιανή πτήση είτε για εμπορική πτήση, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν», σχολίασε.

Οι πτήσεις προς τη Μέση Ανατολή, σημαντικό ταξιδιωτικό κόμβο προς την Ασία και την Ευρώπη για τους Αυστραλούς, παρουσίαζαν και σήμερα προβλήματα με τις εταιρείες Etihad και Emirates να ακυρώνουν ορισμένες πτήσεις από την Αυστραλία.

Ο υπουργός Άμυνας Ρίτσαρντ Μαρλς δήλωσε ότι η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα για την ασφάλεια περίπου 100 υπαλλήλων του αυστραλιανού υπουργείου Άμυνας που εδρεύουν στην αεροπορική βάση Αλ Μινχάντ κοντά στο Ντουμπάι, η οποία χρησιμοποιείται υποστηρικτικά προς τις αποστολές των Ηνωμένων Εθνών.

