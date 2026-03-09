Λογαριασμός
Ζελένσκι: 11 χώρες ζήτησαν βοήθεια από το Κίεβο για την αντιμετώπιση των ιρανικών drones

«Επίσης εξετάσαμε λεπτομερώς τα αιτήματα των χωρών για ασφαλή υποστήριξη από τη δική μας πλευρά στην αντιμετώπιση των drones Shahed», είπε ο Ζελένσκι

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle
  • Η Ουκρανία έχει λάβει 11 αιτήματα από γειτονικές χώρες του Ιράν, ευρωπαϊκές χώρες και τις Ηνωμένες Πολιτείες για μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαίτισης, συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και εκπαίδευση.
  • Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέσνκι ανέφερε ότι εξετάστηκαν λεπτομερώς τα αιτήματα για ασφαλή υποστήριξη στην αντιμετώπιση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών Shahed και παρόμοιων προκλήσεων.
  • Ορισμένα από τα αιτήματα έχουν ήδη απαντηθεί με συγκεκριμένες αποφάσεις και υποστήριξη από την ουκρανική πλευρά.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέσνκι δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία έχει λάβει 11 αιτήματα από χώρες που γειτονεύουν με το Ιράν όπως επίσης και ευρωπαϊκές χώρες και τις Ηνωμένες Πολιτείες για μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) αναχαίτισης, συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και εκπαίδευση.

«Επίσης εξετάσαμε λεπτομερώς τα αιτήματα των χωρών για ασφαλή υποστήριξη από τη δική μας πλευρά στην αντιμετώπιση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών Shahed και άλλων παρόμοιων προκλήσεων», δήλωσε σήμερα ο Ζελέσνκι μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή Telegram μετά από συνάντηση που είχε με υψηλόβαθμούς στρατιωτικούς και κυβερνητικούς αξιωματούχους.

«Ορισμένα αιτήματα έχουν ήδη απαντηθεί με συγκεκριμένες αποφάσεις και συγκεκριμένη υποστήριξη».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

