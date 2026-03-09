Ζελένσκι: 11 χώρες ζήτησαν βοήθεια από το Κίεβο για την αντιμετώπιση των ιρανικών drones

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Ουκρανία έχει λάβει 11 αιτήματα από γειτονικές χώρες του Ιράν, ευρωπαϊκές χώρες και τις Ηνωμένες Πολιτείες για μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαίτισης, συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και εκπαίδευση.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέσνκι δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία έχει λάβει 11 αιτήματα από χώρες που γειτονεύουν με το Ιράν όπως επίσης και ευρωπαϊκές χώρες και τις Ηνωμένες Πολιτείες για μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) αναχαίτισης, συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και εκπαίδευση.

«Επίσης εξετάσαμε λεπτομερώς τα αιτήματα των χωρών για ασφαλή υποστήριξη από τη δική μας πλευρά στην αντιμετώπιση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών Shahed και άλλων παρόμοιων προκλήσεων», δήλωσε σήμερα ο Ζελέσνκι μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή Telegram μετά από συνάντηση που είχε με υψηλόβαθμούς στρατιωτικούς και κυβερνητικούς αξιωματούχους.

«Ορισμένα αιτήματα έχουν ήδη απαντηθεί με συγκεκριμένες αποφάσεις και συγκεκριμένη υποστήριξη».

I held a Staff meeting. Our primary focus was the destabilization caused by the war in Iran and the corresponding risks for global markets, the countries of the region, and Ukraine’s closest partners who support us in defending against Russian aggression. The issue is complex –… pic.twitter.com/ibFpnGH15i — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2026

