Ρούμπιο: Στόχος των ΗΠΑ η καταστροφή των πυραύλων και του ναυτικού του Ιράν

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι ο κόσμος «θα είναι πιο ασφαλής και καλύτερος όταν αυτή η αποστολή ολοκληρωθεί».

Μιλώντας σε εκδήλωση στην Ουάσινγκτον, ο Ρούμπιο ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν μια αποστολή που στοχεύει «τον μεγαλύτερο απαγωγέα ομήρων στον κόσμο, τον κορυφαίο χορηγό της τρομοκρατίας παγκοσμίως, το καθεστώς στο Ιράν».

Όπως είπε, οι στόχοι της επιχείρησης είναι σαφείς και περιλαμβάνουν την καταστροφή «της ικανότητας του καθεστώτος να εκτοξεύει πυραύλους, την καταστροφή των εργοστασίων που τους κατασκευάζουν, καθώς και την εξουδετέρωση του ναυτικού του».

«Βρισκόμαστε ήδη πολύ κοντά στην επίτευξη αυτού του στόχου», πρόσθεσε.

«Κάθε μέρα που περνά το καθεστώς στο Ιράν διαθέτει λιγότερους πυραύλους, λιγότερους εκτοξευτές, τα εργοστάσιά του λειτουργούν όλο και λιγότερο και το ναυτικό του αποδεκατίζεται».



Πηγή: skai.gr

