Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που διατάχθηκε από τη δικαιοσύνη να φέρει χθες Δευτέρα πίσω στις ΗΠΑ μετανάστη από το Ελ Σαλβαδόρ που παραδέχθηκε πως απέλασε «κατά λάθος» τη 15η Μαρτίου, εξασφάλισε αναστολή της εφαρμογής της σχετικής απόφασης από το ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο, στο οποίο έχουν καθαρή πλειοψηφία οι συντηρητικοί.

Ο Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία, σαλβαδοριανός μετανάστης, κάτοικος Μέριλαντ (ανατολικά), παντρεμένος με Αμερικανίδα και πατέρας μικρού παιδιού, συνελήφθη τη 12η Μαρτίου από το αστυνομικό σώμα που είναι αρμόδιο για την επιβολή της νομοθεσίας για τη μετανάστευση. Κατόπιν, μαζί με άλλους 200 και πλέον ανθρώπους, απελάθηκε από την κυβέρνηση Τραμπ τη 15η Μαρτίου στο Σαλβαδόρ. Η Ουάσιγκτον διαβεβαίωσε πως οι περισσότεροι από τους ανθρώπους αυτούς ανήκαν στη διεθνή συμμορία Tren de Aragua, που ιδρύθηκε στη Βενεζουέλα και ανακηρύχτηκε «τρομοκρατική» οργάνωση από την κυβέρνηση Τραμπ.

Η αμερικανική κυβέρνηση ωστόσο παραδέχτηκε ενώπιον της δικαιοσύνης πως η απέλασή του οφειλόταν σε «διοικητικό λάθος», καθώς ένταλμα σύλληψης σε βάρος του είχε ακυρωθεί οριστικά από ομοσπονδιακό δικαστήριο το 2019.

Μολαταύτα, επιχειρηματολόγησε πως δεν ήταν σε θέση να επανορθώσει αυτό το σφάλμα, καθώς ο Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία βρίσκεται πλέον έγκλειστος σε σαλβαδοριανή φυλακή υψίστης ασφαλείας, τη CECOT. Παράλληλα, υποστήριξε πως είναι μέλος σαλβαδοριανής συμμορίας, της MS-13.

Τόσο η Tren de Aragua, όσο και η MS-13 συγκαταλέγονται στα οκτώ λατινοαμερικάνικα καρτέλ που χαρακτηρίστηκαν επίσημα τον Φεβρουάριο από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ «τρομοκρατικές» οργανώσεις. Ο χαρακτηρισμός διευρύνει κατά πολύ τις δυνατότητες δράσης των αμερικανικών αρχών που δρουν κατά του οργανωμένου εγκλήματος.

Ομοσπονδιακή δικάστρια, η Πόλα Σίνις, απέρριψε συλλήβδην την επιχειρηματολογία της κυβέρνησης Τραμπ, τονίζοντας πως δεν της παρουσιάστηκε καμιά απόδειξη ότι ο Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία ανήκει σε οποιαδήποτε συμμορία και διατάσσοντας οι αρχές να «διευκολύνουν και να προχωρήσουν» στην επιστροφή του στην αμερικανική επικράτεια ως το αργότερο τη Δευτέρα 7η Απριλίου στις 23:59 (τοπική ώρα· σήμερα Τρίτη στις 06:59 ώρα Ελλάδας).

Η κυβέρνηση Τραμπ άσκησε έφεση στην απόφαση αυτή, όμως ομοσπονδιακό εφετείο απέρριψε την προσφυγή με ομόφωνη απόφαση των τριών εφετών.

«Η κυβέρνηση δεν είχε καμιά νομική δικαιολογία για την αρπαγή στον δρόμο ανθρώπου που βρισκόταν στις ΗΠΑ νομίμως και την απέλασή του χωρίς νομική διαδικασία», τόνισε εξ ονόματος του εφετείου η Στέφανι Θάκερ, χαρακτηρίζοντας τα επιχειρήματα της κυβέρνησης Τραμπ «παράλογα».

«Δεν υπάρχει αμφιβολία πως η κυβέρνηση τα έκανε θάλασσα» στην υπόθεση του Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία, έκρινε ο συνάδελφός της Χάρβι Ουίλκινσον.

Η κυβέρνηση Τραμπ όμως προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, ζητώντας του να ακυρώσει την απόφαση της δικάστριας Σίνις και a minima την παράταση του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου υποχρεούται να φέρει πίσω τον άνθρωπο που απέλασε.

«Η απόφαση αυτή και η απαίτηση να γίνουν εσπευσμένα λεπτές διεθνείς διαπραγματεύσεις και να ολοκληρωθεί η επιστροφή του Αμπρέγο Γκαρσία απόψε είναι άνευ προηγουμένου και ανεφάρμοστη», επιχειρηματολόγησε στην προσφυγή της στο Ανώτατο Δικαστήριο, κατηγορώντας για μια ακόμη φορά δικαστές πως επεμβαίνουν σε προνόμια και δικαιοδοσίες της εκτελεστικής εξουσίας.

Με λακωνική απόφασή του στην οποία δεν εξηγούνται οι λόγοι, χθες το μεσημέρι (τοπική ώρα), ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο Τζον Ρόμπερτς, ανέστειλε μέχρι νεοτέρας την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου κι έδωσε προθεσμία ως σήμερα στις 17:00 (02:00 της Τετάρτης ώρα Ελλάδας) στους συνηγόρους του κ. Αμπρέγο Γκαρσία να παρουσιάσουν γραπτώς τα επιχειρήματά τους.

Ο Λευκός Οίκος εξήγησε ότι, έναντι περίπου 6 εκατομμυρίων δολαρίων, ο πρόεδρος του Σαλβαδόρ, ο Ναγίμπ Μπουκέλε, συμφώνησε να φυλακιστούν στη χώρα του μετανάστες που απελάθηκαν τη 15η Μαρτίου. Οδηγήθηκαν στη φυλακή υψίστης ασφαλείας CECOT, διαβόητη για τις σκληρές συνθήκες κράτησης.

Η συμφωνία αυτή χαρακτηρίστηκε τη 17η Μαρτίου «πολύ καλή» από την εκπρόσωπο της αμερικανικής προεδρίας, την Κάρολαϊν Λέβιτ, που επιχειρηματολόγησε πως δε χωράει σύγκριση με τα κόστη που θα επωμίζονταν οι αμερικανοί φορολογούμενοι αν οι άνθρωποι φυλακίζονταν στις ΗΠΑ.

Στην πλειοψηφία των μεταναστών που απελάθηκαν τη 15η Μαρτίου, έγινε επίκληση νόμου εξαίρεσης του 1798 περί «αλλοδαπών εχθρών». Ο νόμος αυτός χρησιμοποιείται μόνο σε καιρό πολέμου. Προεδρική διακήρυξη που δόθηκε στη δημοσιότητα την ίδια ημέρα έβαλε στο στόχαστρο μέλη της συμμορίας Tren de Aragua.

Ομοσπονδιακός δικαστής της Ουάσιγκτον απαγόρευσε όμως την 15η Μαρτίου να γίνει οποιαδήποτε απέλαση βασισμένη μόνο σε αυτόν τον νόμο. Η απόφαση επιβεβαιώθηκε σε εφετείο, αλλά η κυβέρνηση Τραμπ προσέφυγε επίσης στο Ανώτατο Δικαστήριο ζητώντας να αρθεί η απαγόρευση ώστε να συνεχίσει τις απελάσεις.

Πριν από λίγο, το Ανώτατο Δικαστήριο τάχθηκε και στο ζήτημα αυτό υπέρ της κυβέρνησης Τραμπ.

