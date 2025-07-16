Κένυα: Τρεις στρατιώτες νεκροί σε έκρηξη αυτοσχέδιας βόμβας

Τρεις κενυάτες στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν όταν αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός πυροδοτήθηκε πλήττοντας το όχημα στο οποίο επέβαιναν, στην κομητεία Λαμού, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωσαν οι κενυατικές ένοπλες δυνάμεις.

Οι στρατιωτικοί κινούνταν σε δρόμο ανάμεσα στις κοινότητες Κιούνγκα και Σανκούρι.

«Δυστυχώς, τρεις αντρείοι στρατιώτες υπέκυψαν στα τραύματά τους», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι ένοπλες δυνάμεις της Κένυας.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως τραυματίες διακομίστηκαν σε ειδικευμένα στρατιωτικά νοσοκομεία και «ανταποκρίνονται καλά» στη θεραπεία, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Διενεργείται έρευνα για το αιματηρό επεισόδιο, πρόσθεσαν οι ένοπλες δυνάμεις.

Στην περιοχή εξαπολύονται επιθέσεις της σομαλικής τζιχαντιστικής οργάνωσης Σεμπάμπ («Νεολαία»). Οι τοπικές αρχές έχουν ζητήσει επανειλημμένα βοήθεια από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της απειλής, ιδίως το 2021.

Το 2018, πέντε στρατιώτες σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν σε επίθεση την ευθύνη για την οποία ανέλαβε η συγκεκριμένη οργάνωση.

Το κίνημα, που ορκίζεται πίστη στην Αλ Κάιντα, έχει αναλάβει την ευθύνη για πολλές επιθέσεις στην Κένυα με δεκάδες νεκρούς, στρατιωτικούς, αστυνομικούς και πολίτες.

Η Σεμπάμπ –ή «Ισλαμικό Εμιράτο της Σομαλίας», όπως αυτοαποκαλείται–, διεξάγει ανταρτοπόλεμο για σχεδόν μια εικοσαετία προκειμένου να ανατρέψει την κεντρική κυβέρνηση στη Μογκαντίσου· η αναζωπύρωση των επιθέσεων το τελευταίο διάστημα στο σομαλικό έδαφος ενέτεινε την ανησυχία για ενδεχόμενη νέα ενίσχυσή της, παρά τις ήττες που υπέστη τα τελευταία χρόνια.

