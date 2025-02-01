Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι η Βενεζουέλα συμφώνησε να δεχτεί όλους τους παράνομους μετανάστες υπηκόους της, συμπεριλαμβανομένων των μελών της συμμορίας του Tren de Aragua, που συνελήφθησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Βρισκόμαστε στη διαδικασία απέλασης αριθμού ρεκόρ παράνομων αλλοδαπών και όλες οι χώρες έχουν συμφωνήσει να δεχτούν αυτούς τους παράνομους αλλοδαπούς πίσω», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.



