Μεγάλη διαδήλωση και πορεία πραγματοποιήθηκε στο Νόβι Σαντ της Σερβίας στην επέτειο των τριών μηνών από το τραγικό συμβάν στον σιδηροδρομικό σταθμό όταν την 1η Νοεμβρίου του 2024 κατάρρευσε το γείσο και σκοτώθηκαν 15 άνθρωποι.

Δεκάδες χιλιάδες πολίτες και φοιτητές συγκεντρώθηκαν το μεσημέρι μπροστά από τον σιδηροδρομικό σταθμό για να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα της τραγωδίας τηρώντας σιγή 15 λεπτών, ένα λεπτό για κάθε θύμα. Στην συνέχεια ξεκίνησε πορεία, στην κεφαλή της οποίας ήταν οι φοιτητές, με προορισμό τρεις γέφυρες στον ποταμό Δούναβη οι οποίες αποκλείστηκαν. Η μία απ αυτές τις γέφυρες θα αποκλειστεί για διάστημα 24 ωρών ενώ ο αποκλεισμός των άλλων δύο θα διαρκέσει τρεις ώρες. Οι σημερινές διαδηλώσεις στο Νόβι Σαντ πραγματοποιούνται με το σύνθημα «Φτάνει πια η σιωπή» και αποτελούν συνέχεια των φοιτητικών κινητοποιήσεων που ξεκίνησαν πριν από δυόμιση μήνες με αίτημα την απόδοση ευθυνών για την τραγωδία στον σιδηροδρομικό σταθμό. Στο κάλεσμα των φοιτητών για συμμετοχή στις σημερινές διαδηλώσεις ανταποκρίθηκαν χιλιάδες πολίτες που φτάνουν από ολόκληρη την Σερβία. Από τις πρώτες πρωινές ώρες και μέχρι νωρίς το απόγευμα σε όλες τις εισόδους του Νόβι Σαντ είχαν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων από οχήματα που έφταναν απ όλες τις γωνιές της χώρας. Πολλοί διαδηλωτές έφταναν οργανωμένα, όπως οι μοτοσικλετιστές, οι ταξιτζήδες, οι αγρότες με τρακτέρ, οι απόστρατοι των ειδικών δυνάμεων, οι βετεράνοι πολέμου… Οργανωμένα έφτασαν χθες βράδυ και οι φοιτητές από το Βελιγράδι πραγματοποιώντας πορεία 95 χιλιομέτρων.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς από την νότια Σερβία όπου περιοδεύει κάλεσε για ακόμη μία φορά τους φοιτητές σε διάλογο ενώ παράλληλα επανέλαβε τους ισχυρισμούς για ξενοκίνητες διαδηλώσεις. «Ακριβώς την στιγμή που βγάλαμε την Σερβία από την φτώχεια και άρχισε να ανακάμπτει, ξαφνικά δέχτηκε επίθεση από έξω με τεράστια χρηματικά ποσά που επενδύθηκαν για αναταραχές και συγκρούσεις εντός της χώρας» υποστήριξε κατά την ομιλία του στην πόλη Μπρους ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Πηγή: skai.gr

