Πούτιν: «Οι σχέσεις Ρωσίας - Βόρειας Κορέας εξελίσσονται όπως αναμενόταν»

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε ότι οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Πιονγκγιάνγκ εξελίσσονται «όπως αναμενόταν», κατά τη διάρκεια συνάντησής του με την υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας, Τσόε Σον Χούι, στο Κρεμλίνο.

Ο κ. Πούτιν αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε τον Σεπτέμβριο στην Κίνα με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν. Όπως τόνισε, «στο Πεκίνο, συζητήσαμε λεπτομερώς για τις σχέσεις μας και τις προοπτικές ανάπτυξής τους. Όλα βαίνουν βάσει του σχεδίου, με τον καλύτερο τρόπο».

Ο Ρώσος πρόεδρος ζήτησε από την υπουργό Εξωτερικών της Πιονγκγιάνγκ να μεταφέρει τις ευχές του στον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν. Η σχετική δήλωση έγινε σύμφωνα με βίντεο που δημοσιοποίησε το Κρεμλίνο.

Πηγή: skai.gr

