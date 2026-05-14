Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) αποκάλυψε λεπτομέρειες από τις διαπραγματεύσεις του με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ σχετικά με τη σύγκρουση με το Ιράν, επιβεβαιώνοντας ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει όπλα στην Τεχεράνη.

Σε αποκλειστική συνέντευξη στο Fox News την Πέμπτη, που θα μεταδοθεί αργότερα σήμερα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο Σι Τζινπίνγκ δεσμεύτηκε πως η Κίνα «δεν πρόκειται να δώσει στρατιωτικό εξοπλισμό» στο Ιράν. «Αυτή είναι μια μεγάλη δήλωση. Μου το είπε σήμερα», ανέφερε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι ο Κινέζος ηγέτης το είπε «με πολύ κατηγορηματικό τρόπο».

Ο Τραμπ δήλωσε, επίσης, ότι ο Σι Τζινπίνγκ προσφέρθηκε να συμβάλει στη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, την ώρα που ΗΠΑ και Ιράν δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε οριστική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

«Ο πρόεδρος Σι θα ήθελε να υπάρξει συμφωνία. Θα ήθελε να υπάρξει συμφωνία. Και προσφέρθηκε, είπε “αν μπορώ να βοηθήσω με οποιονδήποτε τρόπο, θα ήθελα να βοηθήσω”», δήλωσε ο Τραμπ στον Χάνιτι.

«Κοιτάξτε, όποιος αγοράζει τόσο πολύ πετρέλαιο προφανώς έχει κάποιου είδους σχέση μαζί τους, αλλά είπε “θα ήθελα πολύ να βοηθήσω, αν μπορώ να φανώ χρήσιμος με οποιονδήποτε τρόπο”. Θα ήθελε να παραμείνει ανοιχτό το Στενό του Ορμούζ», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Κίνα, ο Τραμπ είχε ήδη δηλώσει ότι το Πεκίνο συμφώνησε να βοηθήσει τις ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν, ενώ οι δύο χώρες συμφώνησαν επίσης ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε μια «καλή συνάντηση» με τον Κινέζο πρόεδρο στο Πεκίνο, υπογραμμίζοντας τις συζητήσεις για την επέκταση της οικονομικής συνεργασίας και της πρόσβασης αμερικανικών επιχειρήσεων στην κινεζική αγορά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο X, οι δύο πλευρές συζήτησαν επίσης την αύξηση των κινεζικών αγορών αμερικανικών αγροτικών προϊόντων και την αντιμετώπιση της ροής πρόδρομων χημικών ουσιών για τη φαιντανύλη προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι ηγέτες συμφώνησαν ότι το Στενό του Ορμούζ πρέπει να παραμείνει ανοιχτό ώστε να διασφαλιστεί η παγκόσμια ροή ενέργειας, ενώ ο Σι εξέφρασε την αντίθεσή του στη στρατιωτικοποίησή του και έδειξε ενδιαφέρον για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου. Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.



From the Bilateral Meeting in Beijing:



President Trump had a good meeting with President Xi of China. pic.twitter.com/WaH8hR1ZV3 — The White House (@WhiteHouse) May 14, 2026

Πηγή: skai.gr

