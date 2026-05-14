«Πολιτική εξόντωση»: Οι αντιδράσεις των κομμάτων στην παραίτηση του Βρετανού υπουργού Υγείας

Η αρχηγός του Συντηρητικού Κόμματος, Κέμι Μπέιντενοκ, αντέδρασε στην παραίτηση του Βρετανού υπουργού Υγείας Γουές Στρίτινγκ, χαρακτηρίζοντάς την ως απόπειρα πολιτικής εξόντωσης του πρωθυπουργού της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ.

Η ίδια δήλωσε ότι οι Εργατικοί «έχουν πλέον βυθιστεί σε εμφύλιο πόλεμο», προσθέτοντας: «Δεν έχει καμία σημασία ποιος βουλευτής των Εργατικών θα αναλάβει τα ηνία. Είναι όλοι τους στην ουρά για να κάνουν τα πράγματα χειρότερα».

Στο μεταξύ, ο αρχηγός του Πράσινου Κόμματος, Ζακ Πολάνσκι, περιέγραψε τον Στρίτινγκ ως «μια από τα ίδια, αλλά ακόμα χειρότερα» σε σχέση με τον Στάρμερ, σύμφωνα με το BBC.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Αν οι Εργατικοί θεωρούν ότι ο Γουές Στρίτινγκ είναι η απάντηση, τότε προφανώς δεν γνωρίζουν καν ποιο είναι το ερώτημα που θέτει η χώρα».

Θέση πήρε και ο Ντέιβιντ Ντούγκαν, ο νεοεκλεγείς επικεφαλής του Σκωτσέζικου Εθνικού Κόμματος (SNP) στο Γουέστμινστερ. Σχολιάζοντας μια ανάρτηση στην πλατφόρμα X σχετικά με την παραίτηση του Στρίτινγκ, παρέθεσε ειρωνικά μια φράση από το προεκλογικό μανιφέστο των Εργατικών του 2024: «Μπορούμε να βάλουμε τέλος στο χάος».

Πηγή: skai.gr

