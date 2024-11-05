Μετά τη διεθνή κατακραυγή για τη σύλληψη το περασμένο Σάββατο - και ουσιαστικά την εξαφάνιση - της νεαρή φοιτήτριας Άχου Νταριαΐ (Ahoo Daryaei), που γδύθηκε δημοσίως για να διαμαρτυρηθεί κατά του αυστηρού ισλαμικού ενδυματολογικού κώδικα στο Ιράν, η χώρα έδωσε σήμερα μία πρώτη επίσημη ανακοίνωση για το συμβάν.

Η κυβερνητική εκπρόσωπος Φατεμέχ Μοχατζερανί, η πρώτη γυναίκα κυβερνητική εκπρόσωπος στο Ιράν, χαρακτήρισε τη νεαρή Ιρανή, ένα «διαταραγμένο άτομο, που «λαμβάνει θεραπεία» σε ψυχιατρείο.

«Αντί να βλέπουμε το ζήτημα αυτό από την οπτική της ασφάλειας, καλύτερα να το βλέπουμε από την κοινωνική οπτική και να επιδιώξουμε να λύσουμε τα προβλήματα αυτής της φοιτήτριας ως ενός διαταραγμένου προσώπου», δήλωσε η Μοχατζερανί, σύμφωνα με το Reuters.

Οπως ανακοίνωσε, η φοιτήτρια μεταφέρθηκε από το αστυνομικό τμήμα σε «κέντρο θεραπείας», αλλά δεν έγινε γνωστή η θεραπεία που θα ακολουθήσει, ούτε το κέντρο.

«Είναι ακόμη πολύ πρώιμο να μιλήσουμε για την επιστροφή αυτής της φοιτήτριας στο πανεπιστήμιο. Σύμφωνα με βίντεο που δημοσιοποίησε ο σύζυγός της, χρειάζεται θεραπεία και αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί προτού κάνουμε τα επόμενα βήματα», ανάφερε η Μοχατζερανί στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης.

Η νεαρή φοιτήτρια στο ισλαμικό πανεπιστήμιο Επιστήμης και Έρευνας Αζάντ της Τεχεράνης έμεινε με τα εσώρουχα σε ένδειξη διαμαρτυρίας και περπάτησε μπροστά από το πανεπιστήμιο, πριν την συλλάβουν δια της βίας πράκτορες της ασφάλειας.

Πληροφορίες από χρήστες στο Χ αναφέρουν ότι η Άχου έχει πέσει σε κώμα μετά από βασανιστήρια από φρουρούς ασφαλείας.

🫒A female student from the Islamic Azad University of Science and Research in Tehran fell into a coma today at noon after being tortured by security guards.



All students and professors from state, private, and medical universities across the country have declared that they will… pic.twitter.com/OSuXfNH93p — Fa IRAN (@FaIranism) November 2, 2024

Η σύλληψη της κοπέλας προκάλεσε παγκόσμιο κύμα συμπαράστασης ενώ η μκο Διεθνής Αμνηστία ζήτησε την άμεση απελευθέρωση της νεαρής φοιτήριας.

Από την πλευρά του, το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι αυτοί που αντιδρούν στα social media ανήκουν «στο ίδιο αντι-ιρανικό κίνημα που επέκρινε την υπόθεση της Μαχσά Αμινί το 2022».

Η νεαρή Αμινί πέθανε ενώ βρισκόταν υπό κράτηση από την αστυνομία ηθών, επειδή είχε παραβιάσει τους κανονισμούς για τη χρήση του χιτζάμπ (ισλαμική μαντίλα).

Ο θάνατός της προκάλεσε εάν τεράστιο κίνημα διαμαρτυρίας στο Ιράν, όπου οι δυνάμεις ασφαλείας κατέστειλαν τις διαδηλώσεις δια της βίας.

