Η σύνοδος κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (ΟΣΣ- SCO), μια συμμαχία χωρών εκτός ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, της Ρωσίας και της Ινδίας, εξέφρασε την αντίθεσή της στον εμπορικό καταναγκασμό και καταδίκασε τις επιθέσεις εναντίον των μελών της.

Τα κράτη μέλη του ΟΣΣ απορρίπτουν τα μονομερή μέτρα καταναγκασμού, συμπεριλαμβανομένων των «οικονομικών μέτρων», αναφέρεται στην κοινή διακήρυξη που εξέδωσαν, σε μια προφανώς επικριτική δήλωση για τους εμπορικούς δασμούς του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Πρόσφατα, ο Τραμπ διπλασίασε τους δασμούς στις εισαγωγές από την Ινδία στο 50% λόγω των πετρελαϊκών συναλλαγών της με τη Ρωσία. Το Πεκίνο εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με την Ουάσινγκτον, αφού και οι δύο πλευρές συμφώνησαν τον Μάιο σε μια προσωρινή παύση της έντονης δασμολογικής διαμάχης.

Εξάλλου, σύμφωνα με το κοινό ανακοινωθέν που μεταδόθηκε από το κινεζικό πρακτορείο «Νέα Κίνα», ο Οργανισμός «καταδικάζει σθεναρά τις ενέργειες που προκαλούν θύματα μεταξύ των αμάχων και μια ανθρωπιστική καταστροφή» στη Λωρίδα της Γάζας και ζητά «πλήρη και βιώσιμη κατάπαυση του πυρός, καθώς και ανεμπόδιστη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας» στον θύλακα.

Ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας δεν αναφέρεται στην κοινή διακήρυξη του ΟΣΣ που εκδόθηκε μετά το πέρας της συνόδου κορυφής στην κινεζική πόλη Τιαντζίν.

Ωστόσο, τα 10 κράτη μέλη καταδίκασαν τις τρομοκρατικές επιθέσεις στην ελεγχόμενη από την Ινδία περιοχή του Κασμίρ στις 22 Απριλίου, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 30 ανθρώπους. Ακολούθησαν σφοδρές μάχες μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν τον Μάιο.

Σύμφωνα με αναφορές, ένα απόσπασμα σχετικά με τη σύγκρουση προκάλεσε διαμάχες με την ινδική πλευρά κατά τη διάρκεια της συνάντησης των υπουργών Άμυνας του ΟΣΣ. Το Πακιστάν είναι επίσης μέλος του ΟΣΣ.

Ο ΟΣΣ καταδίκασε επίσης έντονα τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον Ιούνιο. Τέτοιες επιθετικές ενέργειες εναντίον πολιτικών στόχων και υποδομών πυρηνικής ενέργειας παραβιάζουν τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, αναφέρεται στο κείμενο της κοινής διακήρυξης.

Ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης ιδρύθηκε πριν από 24 χρόνια, φαινομενικά ως αντίπαλος της δυτικής στρατιωτικής συμμαχίας ΝΑΤΟ, αν και τα οικονομικά ζητήματα κυριάρχησαν στις περισσότερες συναντήσεις.

Στην σύνοδο κορυφής που πραγματοποιήθηκε στην πόλη-λιμάνι Τιαντζίν της βόρειας Κίνας συμμετείχαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ρωσίας, της Κίνας, της Ινδίας, του Καζακστάν, του Πακιστάν, του Ιράν, της Λευκορωσίας, του Τατζικιστάν, του Ουζμπεκιστάν και του Κιργιστάν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

