Η Ουκρανία επέκρινε τη σύνοδο κορυφής της Σαγκάης για τη μη αναφορά στον πόλεμο

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας επέκρινε τη Δευτέρα τη δήλωση της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) για την αποφυγή αναφοράς στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό του σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

«Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι ο μεγαλύτερος πόλεμος στην Ευρώπη από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο δεν έχει αντικατοπτριστεί σε ένα τόσο σημαντικό και θεμελιώδες έγγραφο», ανέφερε χαρακτηριστικά το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Πηγή: skai.gr

