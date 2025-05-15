Ινδία: Τα πυρηνικά του Πακιστάν πρέπει να τεθούν υπό την επίβλεψη του ΟΗΕ

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας θα πρέπει να θέσει υπό την επίβλεψή του τα πυρηνικά όπλα του Πακιστάν, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας της Ινδίας Ρατζνάθ Σινγκ, μερικές ημέρες μετά το τέλος της χειρότερης στρατιωτικής σύγκρουσης ανάμεσα στις δύο πυρηνικές δυνάμεις σε διάστημα σχεδόν τριών δεκαετιών.

Φονικές μάχες ξέσπασαν ανάμεσα στις δύο χώρες την περασμένη εβδομάδα αφότου η Ινδία έπληξε "στρατόπεδα τρομοκρατών" όπως λέει στο Πακιστάν σε αντίποινα για μια επίθεση στο ινδικό Κασμίρ τον περασμένο μήνα που κόστισε τη ζωή σε 26 τουρίστες και η οποία όπως λέει υποστηρίχθηκε από το Πακιστάν.

Το Ισλαμαμπάντ αρνήθηκε τους ισχυρισμούς και οι δύο χώρες έστειλαν πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στον εναέριο χώρο της άλλης τις ημέρες που ακολούθησαν, προτού επιτευχθεί εκεχειρία το Σάββατο, 10 Μαΐου.

"Είναι τα πυρηνικά όπλα ασφαλή στα χέρια ενός τέτοιου ανεύθυνου και επικίνδυνου έθνους;" είπε ο Σινγκ απευθυνόμενος σε στρατιώτες στη θερινή πρωτεύουσα του ινδικού Κασμίρ Σριναγκάρ. "Πιστεύω ότι τα πυρηνικά όπλα του Πακιστάν πρέπει να τεθούν υπό την επίβλεψη του ΔΟΑΕ".

Το Πακιστάν καταδίκασε τις δηλώσεις αυτές, προσθέτοντας σε ανακοίνωση που εξέδωσε πως "αν πρέπει να ανησυχούν, τότε ο ΔΟΑΕ και η διεθνής κοινότητα πρέπει να το κάνουν [να ανησυχούν] για τις επαναλαμβανόμενες κλοπές και τα περιστατικά που συνδέονται με το εμπόριο πυρηνικού και ραδιενεργού υλικού στην Ινδία".

Το υπουργείο Εξωτερικών αναφέρθηκε στη συνέχεια σε γεγονότα που συνέβησαν όπως λέει το 2021 και "υποδηλώνουν ότι υπάρχει μια μαύρη αγορά ευαίσθητων και διπλής χρήσης υλικών στην Ινδία". Ζήτησε "εμπεριστατωμένη έρευνα" για το θέμα αυτό. Κατηγορίες τις οποίες η Ινδία δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, το πακιστανικό ΥΠΕΞ υποστήριξε εξάλλου πως οι δηλώσεις του Ινδού ΥΠΕΞ δείχνουν "την ανασφάλεια και την απελπισία" της Ινδίας για την "αποτελεσματική άμυνα και αποτροπή (του Πακιστάν) απέναντι στην ινδική επιθετικότητα μέσω συμβατικών μέσων", ανέφερε το υπουργείο.

Ο ΔΟΑΕ (IAEA, το αγγλικό ακρωνύμιο) είναι υπηρεσία του ΟΗΕ με έδρα τη Βιέννη που εποπτεύει τα πυρηνικά προγράμματα προκειμένου να διασφαλίσει ότι αυτά είναι ειρηνικά. Ο ΔΟΑΕ εποπτεύει αρκετές ινδικές εγκαταστάσεις πυρηνικής ενέργειας για μη στρατιωτικούς σκοπούς βάσει μιας συμφωνίας του 2008.

Η Ινδία και το Πακιστάν έγιναν πυρηνικές δυνάμεις έπειτα από πυρηνικές δοκιμές το 1998 και την επί δεκαετίες εχθρότητά τους που κατέστησε την περιοχή --την πιο πολυπληθή στον κόσμο-- ένα από τα πιο επικίνδυνα πυρηνικά σημεία ανάφλεξης.

Η πλέον πρόσφατη στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών της Νότιας Ασίας κλιμακώθηκε ανησυχητικά το Σάββατο και για λίγο υπήρξαν φόβοι ότι τα πυρηνικά οπλοστάσια θα έμπαιναν στο παιχνίδι, καθώς ο πακιστανικός στρατός δήλωσε πως το ανώτατο σώμα που επιβλέπει τα πυρηνικά όπλα του επρόκειτο να συγκληθεί.

Όμως ο Πακιστανός υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι δεν είχε προγραμματιστεί μια τέτοια συνάντηση.

Στρατιωτικοί αναλυτές είπαν ότι αυτός μπορεί να ήταν ο τρόπος του Πακιστάν να υπαινιχθεί ότι έχει την πυρηνική επιλογή καθώς το Ισλαμαμπάντ ακολουθεί πολιτική "πρώτης χρήσης"[πυρηνικών όπλων] εφόσον η ύπαρξή του τεθεί υπό απειλή σε μια σύγκρουση -- κάτι που σημαίνει ότι το Πακιστάν μπορεί να διενεργήσει προληπτικά πυρηνικό πλήγμα σε έναν εχθρό ακόμη κι αν δεν έχει δεχθεί επίθεση από πυρηνικά όπλα αυτού του εχθρού.

"Ελπίζω ότι δεν θα βγω από εδώ σε δύο ημέρες... για να ανακαλύψω ότι δεν έχει διευθετηθεί, όμως νομίζω ότι έχει διευθετηθεί και μιλήσαμε μαζί τους για το εμπόριο, ας κάνουμε εμπόριο αντί για πόλεμο", είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε Αμερικανούς στρατιώτες σε μια βάση στο Κατάρ.

Ο Τραμπ ήταν ο πρώτος που ανακοίνωσε την κατάπαυση του πυρός το Σάββατο, κάτι που υποδηλώνει ότι επιτεύχθηκε ως αποτέλεσμα της διπλωματίας και της πίεσης της Ουάσινγκτον.

Το Πακιστάν ευχαρίστησε την Ουάσινγκτον για την εμπλοκή της, αλλά το υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλια σχετικά με την τελευταία δήλωσή του.

Δεν υπάρχει κάποια νέα απάντηση ούτε από το Νέο Δελχί σήμερα. Το ινδικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι το θέμα του εμπορίου δεν τέθηκε στις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον και πως η συμφωνία να σταματήσουν οι εχθροπραξίες επιτεύχθηκε απευθείας με το Ισλαμαμπάντ.

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι δήλωσε τη Δευτέρα πως η Ινδία θα πλήξει κρησφύγετα τρομοκρατών κατά μήκος των συνόρων ξανά αν σημειωθούν νέες επιθέσεις στο έδαφός της και πως δεν πρόκειται να αποτραπεί από τον "πυρηνικό εκβιασμό" του Ισλαμαμπάντ, όπως είπε.

Το Πακιστάν χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Μόντι "προκλητικούς και εμπρηστικούς ισχυρισμούς", λέγοντας πως συνιστούν επικίνδυνη κλιμάκωση.

Η κυρίως ινδουιστική Ινδία και το μουσουλμανικό Πακιστάν έχουν πολεμήσει τρεις φορές στο παρελθόν, τις δύο για την περιοχή του Κασμίρ στα Ιμαλάια, την οποία διεκδικούν και οι δύο στην ολότητά του αλλά κυβερνούν ένα τμήμα του.

Η Ινδία κατηγορεί επίσης το Πακιστάν ότι υποστηρίζει ισλαμιστές μαχητές που πολεμούν τις δυνάμεις ασφαλείας στο δικό της τμήμα του Κασμίρ, όμως το Ισλαμαμπάντ αρνείται την κατηγορία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

