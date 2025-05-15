Λογαριασμός
Τουρκία: Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στο Ικόνιο – Έγινε αισθητός στην Άγκυρα

Σεισμός 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή Κούλου, στο Ικόνιο της Τουρκίας, σύμφωνα με την Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών

Σεισμός

Σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή Κούλου, στο Ικόνιο της Τουρκίας, σύμφωνα με την Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών, AFAD.

Ο σεισμός, σύμφωνα με το ertnews.gr, που σημειώθηκε στις 15:46 τοπική ώρα, έγινε επίσης αισθητός στην Άγκυρα και τις γύρω επαρχίες της κεντρικής Τουρκίας, καθώς σημειώθηκε σε βάθος μόλις 18,73 χιλιομέτρων.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Αλί Γερλικάγια έκανε την ακόλουθη δήλωση στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Σεισμός μεγέθους 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στο Ικόνιο. Η AFAD και όλες οι ομάδες των αρμόδιων ιδρυμάτων μας ξεκίνησαν αμέσως σαρώσεις πεδίου. Δεν υπάρχει καμία αρνητική κατάσταση μέχρι στιγμήςΕκφράζω τις καλύτερες ευχές μου στους συμπολίτες μας που επλήγησαν από τον σεισμό. Είθε ο Θεός να προστατεύσει τη χώρα μας και το έθνος μας από καταστροφές».

