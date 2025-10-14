Σε ενίσχυση του ρόλου της στη μεταπολεμική ανάκαμψη της Γάζας προσβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία, σύμφωνα με έγγραφο της ευρωπαϊκής διπλωματικής υπηρεσίας που επικαλείται το Reuters, εξετάζει τη συμμετοχή της στο αμερικανικής έμπνευσης «Συμβούλιο Ειρήνης», το όργανο που προτείνεται να αναλάβει προσωρινά τη διακυβέρνηση του παλαιστινιακού θύλακα.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει το πρακτορείο ειδήσεων, παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα για τη διασφάλιση μιας βιώσιμης ειρήνης, ιδίως όσον αφορά τη διακυβέρνηση και την ασφάλεια, και οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα συζητήσουν τη Δευτέρα στο Λουξεμβούργο πώς μπορεί η Ευρώπη να συμβάλει στην υλοποίηση του σχεδίου.

Η ΕΕ ζητά περισσότερη σαφήνεια γύρω από το σχέδιο

Το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (EEAS) επισημαίνει ότι «είναι σημαντικό να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια σε βασικά στοιχεία που δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, κυρίως ως προς τον ρόλο που θα έχουν οι Παλαιστίνιοι στη μεταπολεμική Γάζα».

«Η ΕΕ πρέπει να είναι μέλος του μελλοντικού Συμβουλίου Ειρήνης, ώστε να έχει επιρροή στις στρατηγικές επιλογές», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η ΕΕ, που αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους χρηματοδότες της Παλαιστινιακής Αρχής, η οποία επιδιώκει να αποκτήσει εκ νέου ρόλο στη Γάζα μετά την εκδίωξή της από τη Χαμάς το 2007, τονίζει ότι απαιτούνται πρώτα θεσμικές μεταρρυθμίσεις πριν αναλάβει ξανά εξουσία.

«Η ΕΕ θα πρέπει να αξιοποιήσει στο έπακρο τη διπλωματική και οικονομική της επιρροή, προκειμένου να ενισχύσει τον ρόλο της στη διαδικασία», καταλήγει το έγγραφο.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα χρηματοδότησης της ΕΕ για την περίοδο 2025-2027 προβλέπει 1,6 δισ. ευρώ (1,85 δισ. δολάρια) για την Παλαιστινιακή Αρχή και τα παλαιστινιακά εδάφη.

Βραχυπρόθεσμα, η Ένωση εκτιμά ότι μπορεί να αυξήσει τη χρηματοδότηση στη Γάζα, να αξιοποιήσει μηχανισμούς πολιτικής προστασίας και να αναλάβει ρόλο τρίτου παρατηρητή στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής βοήθειας και της «αποκατάστασης υποδομών».

Η ΕΕ θα μπορούσε επίσης να αξιοποιήσει την υφιστάμενη αποστολή EUBAM Rafah, προσφέροντας ουδέτερη διεθνή παρουσία στο πέρασμα της Ράφα μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου, αναφέρει το έγγραφο.

Ρόλος στο «Συμβούλιο Ειρήνης»

Το σχέδιο Τραμπ προβλέπει τη δημιουργία ενός «Συμβουλίου Ειρήνης» από διεθνείς επιτηρητές, υπό την προεδρία του ίδιου του Αμερικανού προέδρου. Η Λωρίδα της Γάζας θα τεθεί προσωρινά υπό τη διακυβέρνηση μιας τεχνοκρατικής, μη πολιτικής επιτροπής αποτελούμενης από Παλαιστίνιους και διεθνείς εμπειρογνώμονες, η οποία θα εποπτεύεται από το Συμβούλιο Ειρήνης.

Το όργανο αυτό θα καθορίζει το πλαίσιο και θα διαχειρίζεται τη χρηματοδότηση για την ανασυγκρότηση της Γάζας, έως ότου η Παλαιστινιακή Αρχή μπορέσει να αναλάβει την εξουσία.

Ευρωπαίοι και Άραβες αξιωματούχοι ωστόσο επισημαίνουν ότι το σχέδιο δεν προσδιορίζει σαφώς τον ρόλο της Παλαιστινιακής Αρχής μετά τη μεταβατική περίοδο, ούτε τη διάρκειά της, ενώ παραμένουν ασαφείς και οι προοπτικές για παλαιστινιακό κράτος, κάτι που το Ισραήλ απορρίπτει.

«Η ΕΕ θα πρέπει να επιδιώξει να είναι μέλος του εποπτικού οργάνου του Συμβουλίου Ειρήνης και να προσφέρει τεχνική υποστήριξη στην προτεινόμενη παλαιστινιακή τεχνοκρατική επιτροπή», αναφέρει η αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Πηγή: skai.gr

