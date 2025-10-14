Σε δεκάδες συλλήψεις προχώρησε σήμερα, Τρίτη η αστυνομία του Βελγίου κάνοντας χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού στη λεωφόρο Πατσέκο εναντίον διαδηλωτών οι οποίοι κατέβηκαν σήμερα στους δρόμους των Βρυξελλών διαμαρτυρόμενοι κατά των μέτρων λιτότητας που εισήγαγε ο δεξιός κυβερνητικός συνασπισμός με επικεφαλής τον Φλαμανδό εθνικιστή Μπαρτ Ντε Βέβερ, της εθνικιστικής Νέας Φλαμανδικής Συμμαχίας.

Τα βελγικά συνδικάτα είχαν κηρύξει απεργία για σήμερα, που θα μπορούσε να είναι η μεγαλύτερη στο Βέλγιο εδώ και μια δεκαετία διαμαρτυρόμενα για μια μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος που θα αυξήσει το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 65 στα 67 έτη έως το 2030.

«Απλώς διαδηλώναμε ειρηνικά και ξαφνικά είδαμε μολότοφ και αστυνομία. Δεν το καταλαβαίνω. Για περίπου 10 ταραχοποιούς... έριξαν δακρυγόνα σε όλο το πλήθος, στους ηλικιωμένους, στα παιδιά... Ήταν ντροπή, απόλυτη ντροπή», είπε ο Ραφαέλ, ένας υπάλληλος ταχυδρομείου που διαδήλωνε.

«Αντί να αντιμετωπίσουν το ζήτημα, προτιμούν να ρίξουν δακρυγόνα σε ολόκληρο τον πληθυσμό που ασκεί το δικαίωμά του στην απεργία», είπε ένας άλλος συμμετέχων, ο οποίος δεν ήθελε να αποκαλύψει το όνομά του.

Κουκουλοφόροι που συμμετείχαν στη διαμαρτυρία βανδάλισαν το κτίριο του Γραφείου Μετανάστευσης στο Πατσέκο, με ολόκληρο το περιστατικό να βιντεοσκοπείται από την Ανλίν Βαν Μποσουίτ, υπουργό Μετανάστευσης του Βελγίου.

In #Brussels for #EURegionsWeek amidst a general strike . Police developed operation with ground and Air Force pic.twitter.com/OutARDKHT5 — Kyri Christodoulou (@kyriakichristo) October 14, 2025

«Ο βανδαλισμός εναντίον των υπηρεσιών μου δεν έχει καμία σχέση με το δικαίωμα στην απεργία. Όποιος επιτίθεται στους υπαλλήλους μας ή στα κτίριά μας επιτίθεται στην κοινωνία μας. Η υποστήριξή μου είναι στο προσωπικό που πρέπει να το υπομείνει αυτό. Παρά τις τεράστιες προσπάθειες της αστυνομίας, αυτοί οι κακοποιοί έχουν δείξει το πραγματικό τους πρόσωπο», έγραψε σε μια ανάρτηση στο X.

Περαιτέρω επεισόδια σημειώθηκαν και σε άλλα μέρη των Βρυξελλών, συμπεριλαμβανομένου ενός ξενοδοχείου Hilton απέναντι από τον Κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό, όπου διαδηλωτές πέταξαν γυάλινα μπουκάλια κατά της αστυνομίας και εκείνη απάντησε με κανόνια νερού και δακρυγόνα. Τα γραφεία των πολιτικών κομμάτων Vooruit (Εμπρός) και του Σοσιαλιστικού Κόμματος γέμισαν με γκράφιτι.

Η αστυνομία εκτιμά ότι περίπου 80.000 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν, ενώ ο Τιερί Μποντσόν, επικεφαλής του σοσιαλιστικού συνδικάτου FGTB-ABVV, δήλωσε ότι συμμετείχαν έως και 140.000 άτομα.

BREAKING: A general strike has paralyzed Brussels. It has grounded flights.



Over 80,000 protesters are revolting against EU-backed pension reforms that would make workers labor longer for less. pic.twitter.com/VcjTo4EBz2 — Steve Hanke (@steve_hanke) October 14, 2025

Στους δρόμους κατέβηκαν σήμερα εργαζόμενοι, γιατροί, φοιτητές, εκπαιδευτικοί και οικογένειες.

Αρκετοί από τους διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ και πανό που έγραφαν «boucherie» (στα γαλλικά σημαίνει «χασάπης»), ένα λογοπαίγνιο με το όνομα του Georges-Louis Bouchez, του γαλλόφωνου ηγέτη των φιλελεύθερων του Βελγίου, του οποίου το κεντροδεξιό κόμμα Μεταρρυθμιστικό Κίνημα (MR) συμμετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό. Άλλοι παρουσίασαν τον πρωθυπουργό του Βελγίου Bart De Wever και τον Bouchez ως χασάπηδες που κρατούν μαχαίρια.

Πηγή: skai.gr

