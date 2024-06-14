Η ηλικιακή διαφορά τους δεν είναι παρά τριάμισι χρόνια, ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κάνει την προχωρημένη ηλικία του Τζο Μπάιντεν ένα από τα κύρια επιχειρήματα της προεκλογικής εκστρατείας του, εμφανιζόμενος ο ίδιος ως ένας δραστήριος ηγέτης απέναντι σε έναν ηλικιωμένο σε παρακμή. Όμως στην πραγματικότητα η διαφορά τους δεν είναι τόσο μεγάλη: ο ρεπουμπλικανός, ο οποίος γιορτάζει σήμερα τα 78α γενέθλιά του, εμφανίζει επίσης αξιοσημείωτα σημάδια σωματικής και πνευματικής επιβράδυνσης.

Σχεδόν κάθε ημέρα, η ομάδα του δισεκατομμυριούχου, υποψήφιου στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, δημοσιοποιεί βίντεο του δημοκρατικού προέδρου να παραπαίει, να ψελλίζει, να μοιάζει χαμένος και αποπροσανατολισμένος σε δημόσιες εκδηλώσεις.

Τα αποσπάσματα αυτά, κομμένα και ραμμένα επιμελώς ώστε μερικές φορές ακόμη και να παραποιούν την πραγματικότητα, φανερώνουν, σύμφωνα με τους ίδιους, την ανικανότητα του Τζο Μπάιντεν να κυβερνήσει.

«Ο εγκέφαλός του δεν είναι πια παρά χυλός στο στάδιο αυτό», έλεγε μόλις χθες, Πέμπτη, ο Τζέισον Μίλερ, ένας από τους στενότερους συμβούλους του Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζοντας ένα βίντεο του 81χρονου προέδρου στην G7 στην Ιταλία.

- Οι καρχαρίες και ο Σινάτρα -

Κριτικές που θα μπορούσαν σχεδόν να κάνουν να ξεχαστεί ότι ούτε ο Ντόναλντ Τραμπ είναι πια νέος.

Απόψε ο πρώην πρόεδρος θα σβήσει 78 κεριά σε μια μεγάλη συγκέντρωση στη Φλόριντα.

«Ελάτε μαζί μας για να γιορτάσουμε τα γενέθλια του καλύτερου προέδρου όλων των εποχών», αναγράφεται στην πρόσκληση, στην οποία οι συμμετέχοντες καλούνται να είναι ντυμένοι με ρούχα στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας.

Trump Train is having a Birthday Flag waving for President Trump in Clearwater Florida. Let’s go Pinellas county get off your recliners and join us. pic.twitter.com/qxOOEsDBzx — Penny 💪🇺🇸♥️🇺🇸❤️🇺🇸💪 (@pennysmagic1) June 13, 2024

Η ηλικιακή διαφορά ανάμεσα στον Τζο Μπάιντεν και τον Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι παρά τριάμισι χρόνια.

Όμως «είναι σαφές ότι υπάρχουν αξιοσημείωτες σωματικές διαφορές» ανάμεσα στους δύο άνδρες, υπογραμμίζει ο πολιτειολόγος Μάθιου Φόστερ, επικαλούμενος μεταξύ άλλων τον ασταθή βηματισμό και τη δυσκαμψία που δημοκρατικού προέδρου.

Ο ειδικός επισημαίνει εντούτοις ότι η συχνότητα των προεκλογικών συγκεντρώσεων του Ντόναλντ Τραμπ έχει σαφώς μειωθεί, ενώ οι επαναλήψεις στο λόγο του και οι ασυνάρτητες μακρηγορίες του «δίνουν την εντύπωση ενός ενοχλητικού γέρου θείου» και φανερώνουν αναμφίβολα την προχωρημένη ηλικία του.

Στη διάρκεια μιας προεκλογικής συγκέντρωσης την Κυριακή στο Λας Βέγκας, ο θυελλώδης 78χρονος επιδόθηκε έτσι σε μια πολύ συγκεχυμένη αφήγηση, στην οποία περιέγραψε ανακατεμένα επιθέσεις καρχαριών, ηλεκτρικές μπαταρίες και ηλεκτροπληξίες - προκαλώντας κοροϊδίες στο δημοκρατικό στρατόπεδο.

Η ομάδα του Τζο Μπάιντεν χαρακτήρισε την ομιλία «χαοτική και συγκεχυμένη».

Στη διάρκεια των τελευταίων μηνών, ο Ντόναλντ Τραμπ μπέρδεψε διαδοχικά τους ηγέτες της Ουγγαρίας και της Τουρκίας, προειδοποίησε ότι ο κόσμος οδεύει προς ένα δεύτερο, και όχι τρίτο, παγκόσμιο πόλεμο, αναφέρθηκε σε σκοτεινές συναλλαγές με τον Φρανκ Σινάτρα.

«Όταν θα χάσω τα λογικά μου»

Ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών δεν υπόκειται επίσης στις ίδιες απαιτήσεις για ιατρική διαφάνεια με τον αντίπαλό του, τον δημοκρατικό πρόεδρο.

Ως αρχηγός του κράτους, ο Τζο Μπάιντεν κάνει κάθε χρόνο μια σειρά από ιατρικές εξετάσεις, των οποίων τα αποτελέσματα ανακοινώνονται λεπτομερώς στον Τύπο από τον γιατρό του Λευκού Οίκου.

Αντιθέτως, καμιά ή σχεδόν καμιά λεπτομέρεια δεν διαρρέει εδώ και χρόνια σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Ντόναλντ Τραμπ, δηλωμένου λάτρη του φαστ-φουντ. Στα μέσα Νοεμβρίου, ο ρεπουμπλικανός δημοσιοποίησε απλώς μια σύντομη επιστολή του γιατρού του, ο οποίος δήλωνε πως η υγεία του Τραμπ είναι «εξαιρετική» και πως έχασε βάρος - χωρίς να διευκρινίζει πόσο.

Στις αρχές Ιανουαρίου, ο ρεπουμπλικανός διαβεβαίωσε στη διάρκεια συνάντησης με οπαδούς του πως είχε κάνει πρόσφατα γνωστικό τεστ και ότι το πέρασε «με άνεση».

Και υποσχέθηκε: «Θα σας ενημερώσω όταν θα χάσω τα λογικά μου, πιστεύω αληθινά ότι θα είμαι ικανός να σας το πω».

«Όχι αποφασιστικός παράγοντας»

Είτε ο Τζο Μπάιντεν είτε ο Ντόναλντ Τραμπ κερδίσει το 2024, θα είναι ο πιο ηλικιωμένος Αμερικανός που θα δώσει τον προεδρικό όρκο.

Όμως αυτό απασχολεί άραγε αληθινά τους ψηφοφόρους;

Ο Μάθιου Φόστερ, καθηγητής στο American University, αμφιβάλλει.

«Η αληθινή ερώτηση που οφείλουμε να θέσουμε είναι, υπάρχει άραγε έστω και ένας που ετοιμάζεται να ψηφίσει τον Τραμπ μόνο και μόνο επειδή είναι πιο νέος και δραστήριος;», λέει ο ειδικός, πεπεισμένος ότι οι συζητήσεις για την οικονομία, τη μετανάστευση, την εγκληματικότητα ή την άμβλωση θα βαρύνουν πολύ περισσότερο.

Σε μια χώρα διχασμένη, όπου η εκλογή του προέδρου μπορεί να εξαρτηθεί από μερικές δεκάδες χιλιάδες ψήφους, η ηλικία των υποψηφίων «δεν θα είναι ο αποφασιστικός παράγοντας», διαβεβαιώνει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

