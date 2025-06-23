ΗΠΑ: Ο Τραμπ θα πιέσει για αύξηση των αμυντικών δαπανών του ΝΑΤΟ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα ασκήσει πιέσεις στα μέλη του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ όταν μεταβεί στη σύνοδο κορυφής της αμυντικής συμμαχίας την Τρίτη, δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ.

«Ένα από τα κύρια θέματα συζήτησης θα είναι το όριο του 5% που πρέπει να πετύχουν οι σύμμαχοί μας στο ΝΑΤΟ. Ο πρόεδρος καλεί τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ να κάνουν περισσότερα εδώ και αρκετό καιρό. Τους έπεισε να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να κάνουν περισσότερα στην πρώτη του θητεία, και θα ακούσετε τον πρόεδρο να μιλάει γι' αυτό σε αυτό στο επόμενο ιστορικό ταξίδι στην Ευρώπη», δήλωσε χαρακτηριστικά η Λέβιτ τη Δευτέρα σε συνέντευξή της στο Fox News.

Τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ φέρεται να δέχονται την απαίτηση του προέδρου των ΗΠΑ, με την Ισπανίας, να φέρεται ότι άρει τις επιφυλάξεις της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.