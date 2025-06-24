Κιρ Στάρμερ: «Θέλω να συνεχιστεί η εκεχειρία»

Στην Ολλανδία έφτασε πριν από λίγη ώρα ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, προκειμένου να συμμετάσχει στη διήμερη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, ο Στάρμερ απηύθυνε μήνυμα υπέρ της συνέχισης της εκεχειρίας, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους: «Θέλω να συνεχιστεί η εκεχειρία και, ως εκ τούτου, προφανώς, όσο πιο γρήγορα επιστρέψουμε σε αυτήν, τόσο το καλύτερο».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός επεσήμανε ότι αυτό θα είναι και το βασικό μήνυμα που σκοπεύει να μεταφέρει στους υπόλοιπους ηγέτες στη σύνοδο. «Πρέπει να επιστρέψουμε σε αυτήν την εκεχειρία, η οποία είναι σύμφωνη με όσα λέω για την αποκλιμάκωση εδώ και αρκετό καιρό», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Η σύνοδος του ΝΑΤΟ αναμένεται να επικεντρωθεί σε ζητήματα ασφάλειας και γεωπολιτικών εξελίξεων, με την προώθηση της σταθερότητας και της ειρήνης να αποτελεί βασική προτεραιότητα για τη διεθνή κοινότητα.

Πηγή: skai.gr

