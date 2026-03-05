Τραμπ για την άνοδο των τιμών της βενζίνης: «Ας ανέβουν»

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Trump) δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν ανησυχεί για την αύξηση των τιμών της βενζίνης στις ΗΠΑ λόγω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης στο Ιράν, τονίζοντας σε αποκλειστική συνέντευξη στο Reuters ότι προτεραιότητά του είναι η στρατιωτική επιχείρηση.

«Δεν έχω καμία ανησυχία γι' αυτό», είπε όταν ερωτήθηκε για τις αυξημένες τιμές στα πρατήρια. «Θα πέσουν πολύ γρήγορα όταν τελειώσει αυτό. Και αν ανέβουν, ανέβηκαν, αλλά αυτό [η επιχείρηση] είναι πολύ πιο σημαντικό από το να ανέβουν λίγο οι τιμές της βενζίνης».

Οι δηλώσεις αυτές σηματοδοτούν μια αλλαγή στον τόνο του προέδρου, ο οποίος μόλις τον περασμένο μήνα στην ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους (State of the Union) καυχιόταν για την πτώση των τιμών. Πολιτικοί αναλυτές προειδοποιούν ότι μια επίμονη άνοδος θα μπορούσε να βλάψει τους Ρεπουμπλικανούς στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Η στρατηγική και οι εκτιμήσεις του Τραμπ

Ο Τραμπ έθεσε ένα ορίζοντα 4-5 εβδομάδων για τη στρατιωτική εκστρατεία, αν και ειδικοί αμφιβάλλουν για αυτό καθώς η σύγκρουση εξαπλώνεται.

Παράλληλα, δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου (SPR) των ΗΠΑ προς το παρόν, ενώ εμφανίστηκε βέβαιος ότι το κρίσιμο πέρασμα των Στενών του Ορμούζ θα παραμείνει ανοιχτό, ισχυριζόμενος ότι το ναυτικό του Ιράν βρίσκεται πλέον «στον πάτο της θάλασσας».

Τα δεδομένα της αγοράς

Σύμφωνα με την AAA, η εθνική μέση τιμή της βενζίνης αυξήθηκε κατά 27 σεντς από την περασμένη εβδομάδα, φτάνοντας τα 3,25 δολάρια ανά γαλόνι, ενώ οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν σημειώσει άλμα 16% από την έναρξη του πολέμου το Σάββατο.

Ο Τραμπ σχολίασε ότι τα κόστη «δεν έχουν ανέβει και πάρα πολύ».

Το «στοίχημα» του Λευκού Οίκου

Ο Λευκός Οίκος ποντάρει στο ότι η σύγκρουση -και η πίεση στις τιμές- θα είναι βραχύβια. Οι σύμβουλοι ενέργειας προτρέπουν σε υπομονή, φοβούμενοι ότι μια βιαστική κρατική παρέμβαση που θα αποτύγχανε να ρίξει τις τιμές θα μπορούσε να αναστατώσει περισσότερο τις αγορές.

Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν κάποια μέτρα που εξετάζουν σε περίπτωση που οι τιμές συνεχίσουν να ανεβαίνουν, όπως η αναστολή του ομοσπονδιακού φόρου στη βενζίνη, η επιλογή μειγμάτων καυσίμων με υψηλότερη περιεκτικότητα σε αιθανόλη για το καλοκαίρι και η παροχή εγγυήσεων κινδύνου και πιθανές στρατιωτικές συνοδείες στα Στενά του Ορμούζ.

Στελέχη της ενεργειακής αγοράς πάντως δηλώνουν στο Reuters ότι οι επιλογές της κυβέρνησης για ουσιαστική μείωση των τιμών είναι περιορισμένες, με κύριο στόχο να παραμείνει απρόσκοπτη η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

Πηγή: skai.gr

